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XIX век: Люди-великаны

30.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

XIX век: Люди-великаны

На фотографиях XIX века можно найти множество людей удивительно высокого роста.

XIX век: Люди-великаны

Мисс Абома (родилась в 1862 году) была известна как Амазонка и Великанша из Африки. Она путешествовала по всему миру как самая высокая женщина в мире: Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка, Франция, Италия, Швейцария, Бельгия, Германия, Великобритания и Ирландия. Ее рост был 2,32 м.

XIX век: Люди-великаны

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«Китайский гигант» в 1871 году. Его рост которого намного выше, чем у большинства европейцев — 2,44 метра.

XIX век: Люди-великаны

Сильвия Харди (1824-1888) — ее рост был 2,13. Долгое работала в цирке уродов, а потом прославилась как спиритуалист и медиум.

XIX век: Люди-великаны

Амалия Шульте, которая получила прозвище «Немецкая красотка» — при своем гигантском росте (2,19 м) была сложена пропорционально и имела красивое лицо.

XIX век: Люди-великаны

Анна Сван и ее муж Мартин Бейтс. У обоих рост был около 2, 41 м. У этой пары появлялись на свет огромные дети, которые вскоре умирали. Самым крупным стал сын, который прожил всего 11 часов. Он весил 10 кг и был длиной 76 см.

XIX век: Люди-великаны

Иван Марков — рост 2,37 м.

XIX век: Люди-великаны

Еще один русский гигант — Федор Мачнов, рост 2,39 м.

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Метки:  Люди-великаны

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