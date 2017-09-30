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Римские дороги на карте Британии
30.09.2017 Что от нас скрывали
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Римляне строили на совесть, поэтому многие их дороги служат до сих пор. Все дороги, построенные гражданами Вечного города в Британии, есть на этой схеме.
У Лондона много всемироно известных символов: Биг-Бен, двухъярусные автобусы, вороны Тауэра. Символ и карта лондонской подземки, дизайн которых не менялся больше тридцати лет, тоже из таких примет.
Взяв за основу узнаваемый дизайн, дизайнер Саша Трубецкой распространил схему на всю территорию Великобритании, но цветные линии, которыми на оригинальной схеме отмечены ветки метро, на карте-схеме Трубецкого — это римские дороги, построенные по знаменитой технологии, а пунсонами обозначены населённые пункты, существовавшие в начале тысячелетия, во время римского владычества над британскими островами; все они нанесены на карту под своими римскими названиями.
Почти все военные дороги, построенные римлянами в Британии, и по сей день используются, хотя кое-где их древние камни прячут под асфальтом.
Римляне колонизировали британские острова в I веке нашей эры и удерживали власть над Римской Британией четыре столетия. За это время они построили почти 9000 километров дорог.
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