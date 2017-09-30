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Загадки человечества. Выпуск 26

30.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Русская родственница лохнесского чудовища. Что за существо живет на Ямале? И почему наши монстры заинтересовали британских исследователей и журналистов?

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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