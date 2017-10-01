«ЭкзоМарс» попал в объектив земных телескопов

Сразу три наземные обсерватории увидели полет космического аппарата

«ЭкзоМарс» в телескопы. Успешные наблюдения прошли в Австралии, Новой

Зеландии и Бразилии. Снимки опубликованы Европейским Космическим Агентством.

Первые

изображения «ЭкзоМарса» были получены 15 марта с помощью метрового

телескопа, расположенного в Австралии. Следом к наблюдениям

присоединилась обсерватория Стардом в Окленде (Новая Зеландия). Однако,

как отмечает агентство, самые впечатляющие снимки сделали бразильские

астрономы бразильской обсерватории на острове Итапарика. Детализация

изображений позволяет даже увидеть шесть фрагментов разгонного блока

«Бриз-М», окружающих космический аппарат.

Наблюдения проводились в рамках программы по слежению за небольшими

околоземными объектами. Условия съемки «ЭкзоМарса» примерно

соответствовали тем, в которых окажутся астрономы, если некий астероид

будет обнаружен уже на пути к неизбежному столкновению с Землей.

«Экзомарс» — совместный российско-европейский проект, направленный на

поиск следов существования жизни на Марсе. Он состоит из орбитального

модуля и спускаемого аппарата, предназначенных для отработки ряда

процедур и поиска метана в атмосфере красной планеты. Первая пара

аппаратов была запущена 14 марта и, ожидается, достигнет орбиты Марса в

октябре. Следующий зонд будет направлен в 2018 году.