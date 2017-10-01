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«ЭкзоМарс» попал в объектив земных телескопов

01.10.2017 Части света   Нет комментариев

«ЭкзоМарс» попал в объектив земных телескопов

Сразу три наземные обсерватории увидели полет космического аппарата
«ЭкзоМарс» в телескопы. Успешные наблюдения прошли в Австралии, Новой
Зеландии и Бразилии. Снимки опубликованы Европейским Космическим Агентством.

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Первые
изображения «ЭкзоМарса» были получены 15 марта с помощью метрового
телескопа, расположенного в Австралии. Следом к наблюдениям
присоединилась обсерватория Стардом в Окленде (Новая Зеландия). Однако,
как отмечает агентство, самые впечатляющие снимки сделали бразильские
астрономы бразильской обсерватории на острове Итапарика. Детализация
изображений позволяет даже увидеть шесть фрагментов разгонного блока
«Бриз-М», окружающих космический аппарат.

«ЭкзоМарс» попал в объектив земных телескопов

Наблюдения проводились в рамках программы по слежению за небольшими
околоземными объектами. Условия съемки «ЭкзоМарса» примерно
соответствовали тем, в которых окажутся астрономы, если некий астероид
будет обнаружен уже на пути к неизбежному столкновению с Землей.

«ЭкзоМарс» попал в объектив земных телескопов

«Экзомарс» — совместный российско-европейский проект, направленный на
поиск следов существования жизни на Марсе. Он состоит из орбитального
модуля и спускаемого аппарата, предназначенных для отработки ряда
процедур и поиска метана в атмосфере красной планеты. Первая пара
аппаратов была запущена 14 марта и, ожидается, достигнет орбиты Марса в
октябре. Следующий зонд будет направлен в 2018 году.

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Метки:  земных, объектив, телескопов, ЭкзоМарс

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