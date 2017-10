Удивительные льды Плутона и другие сюрпризы от New Horizons

Плутон, известный уже более 80 лет как далекая, слабая и нечеткая точка света, оказался одним из самых сложных и разнообразных миров в Солнечной системе.

В других областях Плутона множество видимых кратеров, которые говорят о сильной геологической активности на протяжении всей истории.

Это открытие стало большой неожиданностью. Земля остается геологически активной поскольку имеет горячее расплавленное ядро. Некоторые ледяные спутники Юпитера и Сатурна — Энцелад и Европа, также имеют тепло внутри, которое генерируется из-за гравитационного притяжения родительских планет. Но на Плутоне, скорее всего, происходит что-то еще.

«Я думаю, мы должны переосмыслить все наше понимание геофизики, чтобы узнать, как небольшие планеты сохраняют геологическую активность на протяжении длительного времени.» — говорит Стерн.

Стерн не уверен, что именно происходит, но у него есть любимая теория, что под поверхностью Плутона происходит медленное замерзание океана, в процессе которого высвобождается энергия, запускающая геологические процессы.



Карта водяного льда на поверхности Плутона

О геологии

Новое геологическое исследование также интерпретирует ряд других особенностей Плутона, например огромная темно-красная «Область Ктулху», которая обязана своим цветом огромной концентрации толинов, сложных органических молекул, опустившихся вниз из атмосферы планеты.

New Horizons также обнаружил длинные тектонические разломы с очень крутыми уступами, которые говорят о том, что Плутон имеет толстую кору, состоящую из водяного льда.

Еще одним открытием стало распределение различных льдов по поверхности Плутона. Лед, состоящий из замороженного метана, азота, окиси углерода и воды, оседает удивительным образом. В некоторых областях преобладает азот, в других метан и так далее (хотя есть места, например равнина спутника, где в изобилии встречаются различные виды льда).

Эта модель предполагает, что летучие вещества (азот, метан и окись углерода) перемещается по поверхности путем сублимации и конденсации.

Атмосферные сюрпризы

Еще одно исследование фокусируется на атмосфере Плутона. Оно также дало удивительные результаты.

Например, New Horizons обнаружил, что верхние слои атмосферы, которые находятся более чем в 200 км над поверхностью, намного холоднее чем считалось ранее. Кроме того, планета теряет свою атмосферу, но с гораздо более низкой скоростью, чем думали ученые. Эти два атмосферных открытия тесно связаны между собой — холодные молекулы менее энергичны и, следовательно, с меньшей вероятностью вырвутся из гравитационного поля Плутона.

Спутники Плутона

Плутон не путешествует в пространстве не сам по себе. У него есть пять спутников — Харон, Гидра, Никс, Кербер и Стикс. Последние четыре совсем крохотные, всего несколько десятков миль в ширину, но диаметр Харона составляет 1200 км — это более половины диаметра самого Плутона. New Horizons изучил эти пять спутников в июле 2015 года, а новые исследования дают некоторое представление о их происхождении и эволюции.



Например, Харон и Плутон очень разные. На Хароне нет никаких признаков недавней геологической активности (хотя и присутствуют глубокие каньоны и активность, вероятно была около 4 млрд. лет назад), а на поверхности доминирует водяной лед, без признаков движения летучих льдов из метана или азота.

На следующей неделе, на 47-й научной конференции в Вудлендсе (Техас, США) команда исследователей собирается представить более новые результаты.

Еще предстоит анализировать много данных, New Horizons вернул в центр управления только половину собранного материала, все данные будут собраны не раньше октября. New Horizons, возможно, выполнит еще один пролет, который поможет ученым лучше понять окрестности Плутона. Сейчас аппарат движется с крейсерской скоростью к небольшому объекту пояса Койпера под названием 2014 MU69, который находится примерно в 1,6 млрд.км за Плутоном. Если Наса утвердит и профинансирует расширенную миссию, New Horizons подробно изучит 2014 MU69 1 января 2019 года.