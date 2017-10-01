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Мощные красные вспышки зафиксировали в черной дыре

01.10.2017 Части света   Нет комментариев

Мощные красные вспышки зафиксировали в черной дыре

Мощные красные вспышки, длящиеся в течение лишь нескольких долей секунды, наблюдались астрономами во время одной из самых ярких вспышек на черной дыре за последние несколько лет.

В июне 2015 г. черная дыра под названием V404 Лебедя разразилась яркой вспышкой, которая длилась в течение примерно двух недель, по мере того как черная дыра поглощала материю, перетягиваемую ею со звезды-компаньона, составляющего с черной дырой двойную систему.

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Система V404 Лебедя, которая находится на расстоянии 7800 световых лет от Земли, стала первой обнаруженной с большой долей уверенности черной дырой в нашей галактике, и эта система становится очень яркой, когда черная дыра начинает активно поглощать материю.

Мощные красные вспышки зафиксировали в черной дыре

В новом исследовании, проведенном международной группой астрономов во главе с доктором Пошаком Гандхи, сообщается о том, что эта черная дыра демонстрирует ослепительные вспышки красного цвета, которые длятся не более 1/40-й доли секунды, однако при этом характеризуются мощностью излучения, эквивалентной мощности излучения 1000 солнц. Для наблюдений настолько быстротечных космических событий ученые использовали камеру для скоростной съемки ULTRACAM телескопа «Уильям Гершель», расположенного на Канарских островах. Эта камера позволяет вести наблюдения в трех различных цветах, благодаря чему исследователи смогли определить, что обнаруженные ими вспышки имеют красный цвет. Ученые предполагают, что происхождение этих таинственных вспышек связано с джетами, выбрасываемыми черной дырой при падении на неё материи, перетягиваемой со звезды-компаньона.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Метки:  вспышки, зафиксировали, Красные, Мощные, черной

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