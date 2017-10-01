Наводнение во Вьетнаме



27 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на севере Вьетнама.

Наиболее сильно пострадала провинция Йенбай, где стихия унесла жизни двух человек. Правительство привлекло к поискам 13 пропавших без вести жителей региона около 900 сотрудников экстренных служб. Также наводнения затронули провинции Шонла и Лайтяу.

Руководство операцией по ликвидации последствий стихийного бедствия взял на себя заместитель премьер-министра страны Чинь Динь Зунг, который возглавил правительственную делегацию на месте проведения спасательных работ.