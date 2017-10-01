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Наводнение во Вьетнаме
01.10.2017 Интересное в мире
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27 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на севере Вьетнама.
Наиболее сильно пострадала провинция Йенбай, где стихия унесла жизни двух человек. Правительство привлекло к поискам 13 пропавших без вести жителей региона около 900 сотрудников экстренных служб. Также наводнения затронули провинции Шонла и Лайтяу.
Руководство операцией по ликвидации последствий стихийного бедствия взял на себя заместитель премьер-министра страны Чинь Динь Зунг, который возглавил правительственную делегацию на месте проведения спасательных работ.
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