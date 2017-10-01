Реклама

Gallery

1389965582_ritual-nye-tancy-s-duhami-predkov_1 1389965583_thumb_ritual-nye-tancy-s-duhami-predkov_2 1394698862_istoriya-insaiydera-iz-sektora-4_1 SPACE ASTEROID TO PASS CLOSE TO EARTH 1405565463_thumb_titan-imeet-v-sotni-raz-bol-she-zhidkogo-topliva-chem-vsya-zemlya_2 1410664322_zverolyudi-predki-cheloveka_2 1411983901_thumb_Teleskop-Kepler-obnaruzhil-ochen-nestabil-nuyu-planetu 1395684002_Vokrug-soobsheniiy-o-sensacionnyh-operaciyah-razrazilsya-skandal_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Наводнение во Вьетнаме

01.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


27 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на севере Вьетнама.

:

Наиболее сильно пострадала провинция Йенбай, где стихия унесла жизни двух человек. Правительство привлекло к поискам 13 пропавших без вести жителей региона около 900 сотрудников экстренных служб. Также наводнения затронули провинции Шонла и Лайтяу.

Наводнение во Вьетнаме

Руководство операцией по ликвидации последствий стихийного бедствия взял на себя заместитель премьер-министра страны Чинь Динь Зунг, который возглавил правительственную делегацию на месте проведения спасательных работ.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Вьетнаме, Наводнение

Похожие сообщения:

?>