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Бомбардировщики отправят на «охоту» за тенью Луны
02.10.2017 Что от нас скрывали
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21 августа 2017 года НАСА запустит два бомбардировщика WB-57F, которые должны будут погнаться за тенью Луны во время солнечного затмения, сообщает Gizmodo.
В конструкцию самолетов внесены изменения: их оснастили небольшими телескопами с камерами, предназначенными для наблюдения за астрономическим явлением.
Затмение над неподвижной точкой поверхности планеты продолжается 160 секунд, однако модифицированные WB-57F предоставят ученым возможность проследить за ним на одну минуту и десять секунд дольше.
Тень от Луны мчится со скоростью около четырёх тысяч километров в час. :
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