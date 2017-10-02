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Открыт новый метод обнаружения вирусов
02.10.2017 Что от нас скрывали
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Случайное открытие позволило ученым выявить новый метод обнаружения неизвестных вирусов. Исследователи показали, что упорядочивание существующих вирусов и их сравнения с базой данных может помочь в выявлении базы тех вирусов и инфекций, которые они вызывают, которые ранее были не известны.
Случайное открытие открыло новый метод нахождения неизвестных вирусов.
В исследовании, опубликованном в научном издании Virus Evolution, где Оксфордские ученые изложили факты того, что сравнение ДНК обнаруженных вирусов с электронными базами данных позволяет быстро идентифицировать вирус и открыть ранее неизвестные вирусы.
Причем, ученые говорят о том, что подобные электронные базы данных имеют свободный доступ и открыты для публики.
Так. При использовании такой базы данных, доктор Арис Катцуракис и доктор Амр Эсвэд, смогли обнаружить древний вирус герпеса у приматов, а также нашли доказательства двух незадокументированных вирусов. :
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