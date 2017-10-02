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Открыт новый метод обнаружения вирусов

02.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Открыт новый метод обнаружения вирусов

Случайное открытие позволило ученым выявить новый метод обнаружения неизвестных вирусов. Исследователи показали, что упорядочивание существующих вирусов и их сравнения с базой данных может помочь в выявлении  базы тех вирусов и инфекций, которые они вызывают, которые ранее были не известны. 
Случайное открытие открыло новый метод нахождения неизвестных вирусов.
В исследовании, опубликованном в научном издании Virus Evolution, где Оксфордские ученые изложили факты того, что сравнение ДНК обнаруженных вирусов с электронными базами данных позволяет быстро идентифицировать вирус и открыть ранее неизвестные вирусы.
Причем, ученые говорят о том, что подобные электронные базы данных имеют свободный доступ и открыты для публики.
Так. При использовании такой базы данных, доктор Арис Катцуракис и доктор Амр Эсвэд, смогли обнаружить древний вирус герпеса у приматов, а также нашли доказательства двух незадокументированных вирусов.

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Метки:  вирусов, обнаружения, открыт

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