Открыт новый метод обнаружения вирусов

Случайное открытие позволило ученым выявить новый метод обнаружения неизвестных вирусов. Исследователи показали, что упорядочивание существующих вирусов и их сравнения с базой данных может помочь в выявлении базы тех вирусов и инфекций, которые они вызывают, которые ранее были не известны.

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