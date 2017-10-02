Как построили Египетские пирамиды?

И ведь эти мировые ученые, египтологи, даже не удосуживаются привести доказательства своим утверждениям. Утверждениям, которые не выдерживают никакой критики. Например английский инженер Питер Джеймс тоже слушал и читал утверждения ученых о методах строительства древних пирамид и задался простым вопросом — как были построены пирамиды с точки зрения инженерии.

Сразу появилось множество простых вопросов без ответа на которые не может быть получен ответ о методе строительства.

Каким образом в бронзовом веке, используя только бронзовые инструменты — пилы, топоры, зубила, можно было выпилить эти огромные блоки для постройки пирамид. Не говоря уже о том, что бронза в древнем Египте была в дефиците, а для такого вида работ инструментов бы понадобилось огромное количество с учетом изнашиваемости бронзовых орудий труда.

Нам говорят о том, что при строительстве использовались стволы деревьев в качестве катков по которым перемещались тяжелые блоки, но откуда в пустынном Египте где нет лесов, появилось столько дерева? Для постройки одной только пирамиды, потребовалось бы сотни тысяч стволов деревьев. Сотни тысяч для того, что бы использовать их в качестве лесов, в качестве катков для перемещения блоков. Откуда взялось столько дерева? Ответа нет. На кораблях его из Африки привезти не могли, слишком большое количество и на Ниле слишком много мелких мест и порогов, что бы осуществить такую массовую доставку леса по реке.

Для постройки пирамид использовалось множество каменных блоков, а где каменоломни в которых их добывали? Где отходы производства этих блоков, которых должно быть в два — три раза больше, чем объем всех использованных блоков. Объем одной пирамиды 27 миллионов кубометров, получается, что отходов должно быть 50 миллионов кубометров, как минимум, но их нет. Если построено несколько пирамид, то отходов уже сотни миллионов кубов, но их нет.

Ученые уверяют, что одна пирамида строилась в течении 20-30 лет. Если произвести расчеты, то получится, что на укладку одного блока объемом 1 кубометр в пирамиду, отводилось всего 6 минут. Вы в это верите? Вы верите, что блоки в пирамиду укладывались с помощью веревок, катков, насыпей — один в 6 минут?

Джеймс не первый из строителей, архитекторов и инженеров, кто задает такие вопросы. Многие специалисты просили ученых просверлить стены пирамид на глубину 40 метров, что бы понять принцип строительства этих сооружений, но на все эти просьбы всегда дают один ответ — запрещено, нельзя.

И более того, на все вопросы инженеров, архитекторов и строителей, египтологи, археологи и ученые, отвечают с ухмылкой и презрительно, примерно так, — «Какая Вам разница, как их построили? Главное, что их построили и этого достаточно».

Никто из ученых мира, ни разу не попробовал реконструировать методику постройки пирамид. От начала до конца. Найти залежи меди, разработать ее добычу из рудника, создать мастерские по выплавке меди и по созданию орудий труда в промышленных масштабах достаточных для начала работ по строительству пирамид.

Найти медь, произвести добычу руды, выплавить медь, создать пилы, молотки, топоры, зубила, выпилить этими инструментами каменный блок, протащить его десятки километров используя деревянные катки и веревки, а еще предварительно доставить эти деревья из Африки на кораблях такой же конструкции, которая была в Египте. Доставить блоки к пирамиде и построить ее поднимая огромные блоки на высоту боле 100 метров и все это без использования современной техники при 40 градусной жаре.

Вопросов много, ответов не просто мало, их просто вообще нет. Почему мы должны слепо верить словам ученых, словам которые не подтверждены ничем, кроме авторитета этих именитых и знаменитых ученых. Знаменитых своими словами и более ничем.