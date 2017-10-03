Реклама

Gallery

1381921655_pod-omskom-nechto-upalo-s-neba-zasnyata-goryashaya-voronka 1389344402_thumb_mistika-pisatel-skih-prorochestv_1 1394240943_samye-zhguchie-taiyny-antarktidy-svyazany-s-prishel-cami_4 1412142303_thumb_mashina-ili-chelovek_3 75_zz-150x150 1411774741_Solnce-ne-vinovato-v-pogodnyh-kataklizmah 1406552408_thumb_Pervyiy-lunohod-sovetskiiy-kosmicheskiiy-korabl-Lunohod-1_1 1406714222_Gorod-10-000-mertvecov_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Ученые выяснили кем были представители первых цивилизаций Европы

03.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые выяснили кем были представители первых цивилизаций Европы

Чтобы найти предков основателей первых европейских цивилизаций, ученые проанализировали ДНК трех тысяч современных и древних людей. 
Первой цивилизацией Европы считается минойская цивилизация, возникшая в III тысячелетии до нашей эры на Крите. Минойское общество отличалось сложной структурой. Центрами экономической и политической активности служили дворцы — крупные комплексы, при строительстве которых применялось множество архитектурных и инженерных технологий. Минойцы обладали письменностью, вели активную морскую торговлю, поддерживали отношения с Египтом и небольшими культурами островов Эгейского моря. Упадок минойской цивилизации достиг пика в конце II тысячелетия до н. э. Постепенно минойцев сменили представители микенской цивилизации (ахейцы). Единым центром политического влияния стали Микены на полуострове Пелопоннес. В отличие от минойцев, ахейцы активно завоевывали новые территории. На месте их колоний впоследствии выросли многие греческие полисы. Вопрос о происхождении представителей обеих цивилизаций широко обсуждается с начала XX века, когда археологи обнаружили остатки минойского дворца в Кноссе. Согласно наиболее распространенной версии, основатели раннеминойской цивилизации пришли на Крит с востока — из Анатолии. Некоторые ученые связывают их с населением севера Месопотамии. Происхождение ахейцев возводят к историческому региону Фессалия на побережье Эгейского моря. Международная группа ученых проанализировала ДНК 19 человек, живших в эпоху бронзового века на Крите, в материковой Греции и на островах Эгейского моря. 10 из них были минойцами, четверо — микенцами, трое обитали на юго-западе Анатолии (современная территория Турции). Один из оставшихся образцов принадлежал жителю Крита, погибшему приблизительно в то же время, когда на остров пришли микенцы. Последний образец ДНК найден в том же регионе, его возраст — более 7 000 лет. Последовательности ДНК этих людей сравнили с уже известными генетическими последовательностями 332 древних людей и 2614 наших современников.
Основные популяции, чьи ДНК исследовали в работе, Nature Ученые пришли к выводу, что минойцы и микенцы были генетически близки друг к другу. По крайней мере, три четверти их предков, как и предполагалось, оказались анатолийскими земледельцами. Оставшуюся четверть, вероятно, составляло в основном население Кавказа и территории Ирана. Микенцы также унаследовали небольшую часть своих генов от более древних охотников-собирателей востока Европы. Вероятно, эти гены микенцы получили от людей, населявших территорию Армении на рубеже медного и бронзового веков.  По словам ученых, дальнейшие генетические исследования помогут выяснить, когда именно общие предки минойцев и микенцев пришли на побережье Эгейского моря.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  выяснили, Европы, первых, представители, Ученые, цивилизаций

Похожие сообщения:

?>