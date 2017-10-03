Суперлуние 2015

В результате Луна будет казаться ощутимо больше и ярче. Кроме того, в ту же ночь землян ждёт лунное затмение, когда Земля заблокирует собой свет, исходящий от Солнца.

Всем желающим многочисленные астрономические сайты предлагают отыскать ближайшую к вам обсерваторию или запастись телескопами, биноклями, объективами-телевиками для фотоаппаратов и прочей техникой, которая позволит изучить «кровавую Луну» во всех деталях. В Интернете будут вестись трансляции, однако куда интереснее наблюдать всё вживую. Тем более что подобное совпадение событий происходит крайне редко. Предыдущее случилось в 1982 году, а следующее можно ожидать лишь в 2033-м.

В этот раз наблюдать природное шоу можно будет в Европе, западной Азии, Америках, Африке и на востоке Тихого океана (смотрите приведённые иллюстрации).

Суперлунием данное явление называется, так как наш спутник из-за близости (356877 километров) выглядит гораздо больше и ярче, чем обычно. Подобный эффект можно заметить, когда луна находится низко над горизонтом. Лик Луны к тому же будет полным, что позволит наблюдать предстоящее прохождение по нему тени Земли во всей красе.

Луна во время затмения не растворится на ночном небосводе, а станет тёмно-красной. По этой причине явление ещё называют «кровавой Луной». Дело в том, что часть света Солнца всё же будет попадать на её поверхность. Это будет преломлённый краями атмосферы Земли красный свет.

Так, если бы на поверхности Луны стоял космонавт, то он во время затмения видел бы в небе тёмный диск Земли, окружённый кроваво-красным обручем.

Тень нашей планеты закроет Луну в воскресенье ночью или ближе к утру понедельника, в зависимости от региона, в котором вы живёте. Спутник войдёт в тень Земли в 04:07 по Москве, а полное затмение произойдёт в 05:11 по Москве. Выход из тени произойдёт через 72 минуты после этого.

Даже в тех областях мира, где солнце ещё не сядет или уже встанет, можно будет наблюдать «кровавую Луну». Хотя картина, конечно же, будет не столь яркой. И, естественно, увидеть красивое природное явление можно будет и своими собственными глазами, вовсе не используя какую-либо технику.