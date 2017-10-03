Раскрыт состав поверхности Цереры

На основании предыдущих наблюдений за карликовой планетой учёные считали, что поверхность Цереры богата углеродом, однако результаты новых исследований с помощью стратосферной обсерватории для инфракрасной астрономии SOFIA неожиданно доказывают обратное! Обсерватория является совместным проектом NASA с Германским центром авиации и космонавтики (DLR) и представляет собой телескоп системы Кассегрена на борту самолёта Boeing 747.

Подъём телескопа на высоту в 13 километров позволяет сделать качество изображения, сравнимое с космическими обсерваториями. Изучив сделанные обсерваторией SOFIA снимки, исследователи пришли к выводу, что поверхность карликовой планеты на самом деле бедна углеродом. При этом почти 20% её поверхности состоит из скалистых силикатов, которые, вероятнее всего, попали на Цереру в результате падения астероидов.

Очевидно, поверхностный слой скрывает от нас истинный состав карликовой планеты. Ранее по результатам наблюдений учёные традиционно относили Цереру к классу «C», однако новые данные инфракрасной обсерватории показывают, что карликовая планета существенно от них отличается. На поверхности присутствуют как силикатные, так и карбонатные материалы, свой вклад в состав поверхностного слоя могли внести и частицы межпланетной пыли.

Церера стала третьим небесным телом после Япета (спутника Сатурна) и Харона (спутника Плутона), значительная часть поверхности которого сформирована внешней материей. Диаметр карликовой планеты составляет около 940 километров, что делает его самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

