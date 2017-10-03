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Горы это деревья, доказательства и факты

03.10.2017 Важные   Нет комментариев

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Горы это деревья, доказательства и факты, название фильма у автора «жатва-это переход.. часть 2», автор утверждает, что «фильм удаляют со всех интернет порталов», на сколько это правда не знаю, но фильм очень познавательный и тему эту, не видел еще где то, что раскрывали так подробно. Автор утверждает что получил эту информацию от другого автора, источник указан в фильме, что все горы не, что иное, как остатки древних деревьев, зародившихся во времена когда была другая атмосфера и земля не была тронута пришельцами. А все горные образования это ни что иное, как выработка после дробления скальных (древесных) массивов машинами, это касается пустынь, срезан наружный слой и все реки и моря образовались в карьерах (от слова карьера). Удачного просмотра, ваш nlonews.ru

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