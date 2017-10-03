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Новый мировой порядок — тотальный контроль над населением

03.10.2017 Важные   Нет комментариев

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Фильм в дополнение к теме, что земля вся осквернена, кругом одни выработки скал (деревьев) и до сих пор не прекращается добыча ископаемых из нашей земли, идет жесткое потребление ресурсов земли, причем люди потребляют самую малую часть ресурсов, найдите ответы в этом фильме. Кроме этого он раскрывает план глобального правительства, что нас хотят всех отправить в подземный город работать (раб). От себя дополню, что в период катаклизмов, не исключено, что нам всем или многим предложат укрыться от стихий, происходящих уже (узнать тут Интересное в мире) в этих подземных городах, думаю в последствии, крышка захлопнется и мировое правительство выполнит свой план.

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