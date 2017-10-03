Апокалипсис планеты Земля. Наша планета уже погибла-автор рассказывает историю о том, что он якобы сам провел анализ земли с помощью гугл карт, мир, как изменялся ландшафт земли в период с 1984 года по настоящее время. К нашему удивлению оказалось, что массово вырубаются леса, осушаются реки для полива растительной пищи, возводятся в крупнейших масштабах, в пустыне поля для земледелия. Удачного просмотра, ваш nlonews.ru

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