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Внутри Марса текут гигантские мантийные потоки

04.10.2017 Части света   Нет комментариев

Внутри Марса текут гигантские мантийные потоки

Немецкие и французские ученые описали расположение крупнейших плюмов Марса — горячих потоков мантии, направленных от ядра в сторону коры планеты.

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Специалисты составили точнейшую, по их словам, трехмерную компьютерную модель распределения тепловых потоков, исходящих из недр Марса. Построение ученых прогнозирует расположение регионов на поверхности планеты, где величины потоков отличаются друг от друга до примерно трех раз.

Области Марса с высокими значениями теплового потока располагаются, скорее всего, под мантийными плюмами. К таким регионам ученые относят, в частности, крупнейшие вулканические районы планеты — нагорье Элизий и провинцию Фарсид.

Исследование геофизиков мотивировано миссией InSight (Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), которая должна высадиться Марс в ноябре 2018 года. Одной из важнейших задач одноименного посадочного аппарата будет исследование внутреннего строения Красной планеты. 

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Метки:  внутри, Гигантские, мантийные, Потоки

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