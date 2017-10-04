Галлюцинации это видения из «тонкого мира»?

Согласно одной из версий, галлюцинации не являются плодом больного воображения. Возможно, в определенном состоянии сознания мы видим то, что вообще-то нормальному человеку видеть не положено.







Есть контроль!

Исследователи из Йельского университета Альберт Пауэрс и Филип Корлетт решили проверить, есть ли все же какие-то различия между галлюцинациями психически больных людей и тех, кто считается психически здоровым.

Ученым удалось собрать группу добровольцев, куда вошли люди, называвшие себя экстрасенсами. Всех их отбирали по одному критерию: испытуемые утверждали, что ежедневно получают аудиальные сообщения от своих собеседников из тонкого мира. Все отобранные участники прошли тестирование, которое показало, что никто из них не лжет и не страдает психическим расстройством.

Затем показания экстрасенсов сопоставили с информацией, полученной от людей, страдающих шизофренией или маниакально-депрессивным психозом, а также психически здоровых членов контрольной группы.

Выяснилось, что экстрасенсы чаще воспринимают голоса в позитивном ключе и считают, что те помогают им по жизни. А вот психически больные люди боятся голосов (или их предполагаемых носителей) и полагают, что эти сущности собираются причинить им вред.

Характерный пример: экстрасенсу голоса рассказывают какую-то достоверную информацию о человеке или событии, подсказывают, как лучше поступить в той или иной ситуации. Шизофренику же голос может «порекомендовать» нанести себе вред или даже убить себя, напасть на кого-то, пугает, издевается.

Кроме того, больной человек обычно не может «отключить» галлюцинацию по собственному желанию. А вот здоровый индивид с экстрасенсорными способностями вполне способен контролировать свои голоса и обращать их себе на пользу.

— Эти люди имеют высокую степень контроля над собственными внутренними голосами, — комментирует Корлетт, один из авторов исследования. — Они также гораздо охотнее вступают с ними в контакт и рассматривают их как позитивные или нейтральные силы в своей жизни.

Мы полагаем, что люди с подобными психологическими характеристиками могут дать нам новые знания в нейробиологии, когнитивной психологии и в результате в лечении подобного симптома.

Поглядеть на двойника и умереть

В отдельную категорию следует выделить истории о людях, которые видели собственных двойников. В психиатрии такие случаи хорошо известны как аутоскопические галлюцинации, которые могут наблюдаться как при душевных заболеваниях, так и у тех, кто психически вполне здоров.

Специалисты выделяют общие черты появления двойников. Как правило, те возникают неожиданно. Чаще всего двойник располагается лицом к оригиналу, и до него нельзя дотянуться.

Хотя размеры фантома обычно совпадают с размерами оригинала, нередко видны только отдельные части тела, например голова или туловище. При этом детали могут хорошо просматриваться, но вот либо цвета тусклые, либо двойник вообще бесцветен. Он прозрачен и выглядит как состоящий из желеобразной субстанции или как отражение в стекле.

Очень часто двойник повторяет все движения оригинала, копирует выражение его лица. Психически больные люди нередко жалуются, что двойник их передразнивает.

Феномен двойников неоднократно описан в художественной литературе. В стихотворении Генриха Гейне «Двойник» дано типичное описание явления собственной «копии» здоровому человеку. А одноименная повесть Достоевского рассказывает о галлюцинациях душевнобольного героя.

В старину существовало поверье о том, что человек, которому суждено увидеть собственного двойника, вскоре умрет. Меж тем в учебнике «Общая психопатология» для студентов мединститутов сказано, что аутоскопические галлюцинации часто связаны с тяжелыми формами мозговых расстройств. Действительно, во многих случаях двойники являются тяжелобольным людям.

Клинический случай — история, приключившаяся со знаменитым французским писателем Ги де Мопассаном. В 1887 году Мопассан работал над повестью «Орля», речь в которой шла о невидимом существе, поселившемся в доме героя. Вдруг в комнату, где находился писатель, вошел какой-то человек, уселся напротив него и принялся диктовать продолжение произведения. Не сразу Мопассан понял, что перед ним его собственное «отражение»!

Двойник, правда, быстро исчез. А вскоре писатель заболел душевным расстройством, которое в конечном счете привело к смерти.

Классический пример аутоскопической галлюцинации — случай с доктором Берковичем, который был подробно описан выдающимся русским поэтом Василием Жуковским в статье «Нечто о привидениях». Жуковский же, в свою очередь, услышал об этом от приятеля А.М. Дружинина, занимавшего в Москве пост главного директора училищ.

По словам Дружинина, он был коротко знаком с доктором Берковичем и однажды вместе с некоей госпожой Перец отправился к нему в гости. Все были веселы, вели приятную беседу. В 10 часов вечера жена Берковича попросила его пойти взглянуть, накрывают ли на стол к ужину. Доктор вышел в столовую, куда вела дверь прямо из гостиной. Вернулся он минуту спустя, бледный как полотно, и до конца вечера почти не разговаривал. Всю его прежнюю веселость как рукой сняло.

После ужина Беркович отправился провожать госпожу Перец и, очевидно, простудился. На следующий день за Дружининым прислали с вестью, что доктор захворал и просит его приехать. Когда тот явился, Беркович сказал ему:

— Мне скоро умереть, я видел своими глазами смерть мою. Когда вчера я вышел из гостиной в столовую, чтобы узнать, скоро ли подадут ужин, я увидел, что стол накрыт, что на столе гроб, окруженный свечами, и что в гробу лежу я сам. Будь уверен, что вы скоро меня похороните.

Действительно, через некоторое время доктор скончался.

Сам Жуковский дает этому такое объяснение: «Весьма вероятно, что в теле его уж был зародыш болезни, простуда развила болезнь, а болезнь, с помощью воображения, испуганного призраком, произвела смерть».

В 1907 году в Санкт-Петербурге вышла книга писателя и журналиста В.В. Битне-ра «В область таинственного». В ней он рассматривает и феномен двойников.

«Конечно, это явление ненормально, — пишет автор, — и свидетельствует о серьезной болезни целого организма, указывая на глубокое расстройство нервной системы; стало быть, если оно с кем-либо случается, то в большинстве случаев бывает незадолго до его смерти или даже в самый момент перехода в иной мир. Таким образом, явление двойника может служить лишь, так сказать, зловещим диагностическим признаком, пророческого же в нем, конечно, нет ничего».

Больной или сверхчувствительный?

Между тем парапсихологи не торопятся относить различного рода голоса и прочие галлюцинации к области несуществующего. Они выдвигают гипотезу о том, что рядом с нами действительно присутствуют некие астральные сущности, но в обычном состоянии мы не способны вступать с ними в контакт.

Если в психике человека происходит сбой — в результате заболевания, черепно-мозговой травмы или, скажем, белой горячки, — то он начинает воспринимать тонкий мир, причем, как правило, в самой мрачной его ипостаси. Что же касается экстрасенсов, то недаром это слово означает «сверхчувствительный».

По-видимому, существуют люди, которые обладают более высокой чувствительностью, чем другие, они могут входить в измененное состояние сознания и воспринимать потусторонние реалии, но при этом способны фильтровать их восприятие и отсеивать разрушительные сущности.

Не исключено, что такие «галлюцинации» могут являться просто свойством психики. То есть экстрасенс беседует не с потусторонней сущностью, а с самим собой, подключаясь к информационному полю Вселенной. Кстати, в эту гипотезу прекрасно вписывается явление двойников. Но информация приходит к ясновидящему в виде фантомов или голосов.

Вспомним известных юродивых и блаженных, которые действительно часто говорили дельные вещи, предсказывали будущее, но, поскольку их психика была нарушена, информация поступала к ним зачастую в хаотичном виде. Если бы все это имело исключительно патологическую природу, вряд ли сведения, полученные таким путем от ясновидцев, были бы сколько-нибудь достоверны.

Словом, нам есть р чем задуматься. И не стоит объявлять человека, который видит и слышит что-то необычное, сумасшедшим. Возможно, ему просто доступны вещи, которые большинство из нас воспринять не в состоянии.

Ирина ШЛИОНСКАЯ, журнал "Тайны ХХ века, №12 2017



