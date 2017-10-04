Реклама

Gallery

1382629865_misticheskaya-istoriya-gibeli-elizy-lem_1 1391705465_vasiliski-v-pravoslavnom-hrame_2 1393980662_drevnie-prishel-cy-1-6-serii 1394195224_raz-plyunut_3 1412600042_nlo-tipa-linkor-nad-zemleiy-na-snimke-nasa_1 1395153560_Navodnenie-v-gorode-Dulut-SShA-Shtat-Minnesota_14 1397640603_thumb_Dve-dolgoperiodicheskie-komety-letyat-na-vstrechu-Solncu_2 1398629162_Poslednie-nablyudeniya-komety-ISON_2

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

«Охотник за НЛО» из Теннесси заснял в небе очень странный объект

04.10.2017 Новости   Нет комментариев

Из десятков тысяч фотографий неба, которые житель штата Теннесси, сделал за последние семь лет, на снимке, полученном 16 июля 2017 года, оказался самый странный и загадочный объект, который когда-либо попадал в объектив его камеры.



Каждый раз, когда Дэн из города Нэшвилл выходит на охоту за дневными НЛО, он снимает от 800 до 1500 фотографий. В среднем у него получается словить один объект на тысячу фотографий. Иногда, если повезет, их может быть два или три, но это бывает довольно редко.

«НЛО очень быстрые и их невозможно увидеть обычным зрением. Однако когда я загружаю фотографии на свой компьютер, я очень тщательно просматриваю каждый снимок, — говорит заядлый «охотник». — Таким образом, я получил несколько изображений особенно интересных кораблей».

Кроме фотографий, Дэн снимает еще минутные видео, которые затем воспроизводит на компьютере на самой медленной скорости. Эти методы занимают много времени и требуют колоссального терпения, но, по мнению нэшвилльского наблюдателя за небесами, это единственный способ поймать НЛО.

Объект, снятый Дэном 16 июля 2017 года (при разной цветовой обработке)

:

"Охотник за НЛО" из Теннесси заснял в небе очень странный объект

В воскресенье, 16 июля 2017 года, Дэн отправился в свой любимый национальный парк Четам, расположенный на западе от Нэшвилла, чтобы снять несколько минутных видеороликов неба с 40-кратным увеличением.

«Когда я просмотрел видео на своем компьютере, то увидел то, с чем я раньше никогда не сталкивался. В моем архиве есть металлический НЛО, корабль из какого-то биологического материала и просто странные небесные явления, но ту странную аномалию, которую я снял в тот день, сравнить ни с чем невозможно! Единственное, что я могу сказать, чтобы хоть как-то описать то, что попало в объектив моей камеры, это «летающий гуманоид».

Дэн утверждает, что твердо верит в безграничность Вселенной и в разнообразие жизней, но до этого времени интересовался только НЛО.

Он начал поиск информации, связанной с этим явлением в Интернете, но не нашел ничего, что могло хоть как-то соответствовать полученному им изображению.

«Честно говоря, я даже подумал, что это какая-то неизвестная птица, что, конечно же, будет хорошим оправданием для скептиков. Но, изучив фотографию с помощью самых разных способов, я хочу сказать, что это нечто очень мистическое и непостижимое».

На снимке Дэна действительно видна загадочная фигура с выступающими над головой дугообразными образованиями, которая за доли секунд развернулась из вертикального в горизонтальное положение и улетела в право от наблюдателя.

Фотограф признается, что не так и не смог оценить размер и высоту объекта из-за большого увеличения, к тому же на небе не было ни облаков, ни летающих аппаратов для сравнения.

«Я благодарю Лона Страйклера за то, что он поделился этой фотографией на своем сайте, так как я больше не могу держать это в себе», — говорит Дэн, для которого, похоже, это оказалось тяжелой ношей.


Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  «странный», заснял, объект, Охотник, Теннесси

Похожие сообщения:

?>