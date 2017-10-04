«Охотник за НЛО» из Теннесси заснял в небе очень странный объект

Из десятков тысяч фотографий неба, которые житель штата Теннесси, сделал за последние семь лет, на снимке, полученном 16 июля 2017 года, оказался самый странный и загадочный объект, который когда-либо попадал в объектив его камеры.







Каждый раз, когда Дэн из города Нэшвилл выходит на охоту за дневными НЛО, он снимает от 800 до 1500 фотографий. В среднем у него получается словить один объект на тысячу фотографий. Иногда, если повезет, их может быть два или три, но это бывает довольно редко.

«НЛО очень быстрые и их невозможно увидеть обычным зрением. Однако когда я загружаю фотографии на свой компьютер, я очень тщательно просматриваю каждый снимок, — говорит заядлый «охотник». — Таким образом, я получил несколько изображений особенно интересных кораблей».

Кроме фотографий, Дэн снимает еще минутные видео, которые затем воспроизводит на компьютере на самой медленной скорости. Эти методы занимают много времени и требуют колоссального терпения, но, по мнению нэшвилльского наблюдателя за небесами, это единственный способ поймать НЛО.

Объект, снятый Дэном 16 июля 2017 года (при разной цветовой обработке)

В воскресенье, 16 июля 2017 года, Дэн отправился в свой любимый национальный парк Четам, расположенный на западе от Нэшвилла, чтобы снять несколько минутных видеороликов неба с 40-кратным увеличением.

«Когда я просмотрел видео на своем компьютере, то увидел то, с чем я раньше никогда не сталкивался. В моем архиве есть металлический НЛО, корабль из какого-то биологического материала и просто странные небесные явления, но ту странную аномалию, которую я снял в тот день, сравнить ни с чем невозможно! Единственное, что я могу сказать, чтобы хоть как-то описать то, что попало в объектив моей камеры, это «летающий гуманоид».

Дэн утверждает, что твердо верит в безграничность Вселенной и в разнообразие жизней, но до этого времени интересовался только НЛО.

Он начал поиск информации, связанной с этим явлением в Интернете, но не нашел ничего, что могло хоть как-то соответствовать полученному им изображению.

«Честно говоря, я даже подумал, что это какая-то неизвестная птица, что, конечно же, будет хорошим оправданием для скептиков. Но, изучив фотографию с помощью самых разных способов, я хочу сказать, что это нечто очень мистическое и непостижимое».

На снимке Дэна действительно видна загадочная фигура с выступающими над головой дугообразными образованиями, которая за доли секунд развернулась из вертикального в горизонтальное положение и улетела в право от наблюдателя.

Фотограф признается, что не так и не смог оценить размер и высоту объекта из-за большого увеличения, к тому же на небе не было ни облаков, ни летающих аппаратов для сравнения.

«Я благодарю Лона Страйклера за то, что он поделился этой фотографией на своем сайте, так как я больше не могу держать это в себе», — говорит Дэн, для которого, похоже, это оказалось тяжелой ношей.



