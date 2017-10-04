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Канзас-Сити в США вновь оказался под водой

04.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Канзас-Сити в США вновь оказался под водой

Затяжные ливни вызвали широкомасштабное наводнение в Канзас-Сити, американский штат Миссури, в субботу вечером. 
От двух до пяти дюймов дождя обрушилось в течение нескольких часов, что быстро затопило дороги по всему городу. Часть автомагистралей между штатами (шоссе 35) была перекрыта в обоих направлениях из-за подтоплений. Транспортные средства оказались парализованными в быстро растущих наводнениях, были проведены многочисленные спасательные работы. О пострадавших и жертвах ненастья информация не поступала. 

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Это уже третий раз за последние две недели, когда Канзас-Сити столкнулся со значительными наводнениями. Несмотря на то, что сильный дождь покинул город, жители и автомобилисты должны оставаться осторожными из-за возможных затоплений вдоль рек.

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Метки:  Канзас-Сити, оказался

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