Канзас-Сити в США вновь оказался под водой

Water up the doors at World Market in Westport. pic.twitter.com/j7ottb2523 — EricAdler (@eadler) 6 августа 2017 г.



Это уже третий раз за последние две недели, когда Канзас-Сити столкнулся со значительными наводнениями. Несмотря на то, что сильный дождь покинул город, жители и автомобилисты должны оставаться осторожными из-за возможных затоплений вдоль рек.