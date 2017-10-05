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Жертвами наводнений во Вьетнаме стали 23 человека

05.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Жертвами наводнений во Вьетнаме стали 23 человека

Число погибших в результате наводнений на севере Вьетнама достигло 23 человек, продолжаются поиски 16 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на центральный комитет по борьбе со стихийными бедствиями. 
Ранее сообщалось о семи погибших и 27 пропавших без вести.
Стихия уничтожила 228 домов, 21 человек получил травмы. В регионе повреждены дороги и ирригационные системы, под угрозой оказался урожай зерновых.
Почти пять тысяч военнослужащих, полицейских и местных жителей задействованы в поисках пропавших без вести людей.

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Метки:  Вьетнаме, Жертвами, наводнений, человека

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