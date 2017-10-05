Поиски металлического водорода продолжаются

«Честно говоря, я вообще не представляю, где на Земле можно взять такое большое давление, — говорит Николай Кудряшов. — Понятно, что теоретики давно все просчитали, и при этом давлении и указанной температуре водород должен стать металлическим, однако, как мы знаем, теория с практикой иногда расходятся кардинально. Сейчас большинство исследователей склоняется к тому, что этот эксперимент был не чистым. Важно то, что никто не может его повторить, а ведь «повторяемость» — это главная задача в науке».

Тем не менее российские физики-теоретики из МИФИ, среди который и сам Николай Кудряшов, просчитали, что при давлении в пять миллионов атмосфер и температуре минус 268 градусов по Цельсию фаза металлического водорода, полученная Диасом и Сильвером, будет сверхпроводящей.

Для вычислений использовалась система уравнений Элиашберга, которая наиболее точно позволяет определить критическую температуру для перехода вещества в сверхпроводящее состояние. Решение этой системы позволило вычислить критическую температуру перехода металлического водорода в сверхпроводник. Однако оказалось, что эта температура намного ниже комнатной и равна минус 58 градусов по Цельсию.



«Конечно, такая температура не помешает многочисленным техническим применениям сверхпроводников, но при условии, что удастся получать металлический водород в больших количествах. А пока даже получение малого количества металлического водорода еще нужно доказать», — пояснил Кудряшов.

Что касается профессора Гарвардского университета Исаака Сильверы, он в данное время мастерит новые алмазные тиски для получения металлического водорода.