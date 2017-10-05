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Почему мы видим яркий свет перед смертью?

05.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Почему мы видим яркий свет перед смертью?

В большинстве мировых культур существует такое понятие, как «околосмертные переживания»: тоннель, яркий свет и тому подобные вещи, которые наблюдают умирающие люди. Нечто подобное есть и в реальной жизни, но что же это такое?  
Околосмертные переживания — термин, используемый в науке. То есть это не просто фантастические выдумки. Яркий свет или тоннель, который видят люди, находящиеся между жизнью и смертью, вполне можно объяснить и без мистики. Такое явление может быть галлюцинациями или нейропсихологическим феноменом, связанным с работой мозга при недостатке кислорода и глюкозы, что обусловлено остановкой сердца и прекращением кровотока. В этом случае человек может слышать громкие звуки, ощущать «независимость» от своего тела или даже «видеть» людей, которых уже давно нет в живых. До окончательной разгадки околосмертных переживаний еще далеко, и единой точки зрения на это явления у науки не существует. Самые правдоподобные версии вы узнаете, посмотрев видео. 

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Метки:  Почему, смертью

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