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Русскую куклу задействовали для поисков темной энергии

06.10.2017 Части света   Нет комментариев

Русскую куклу задействовали для поисков темной энергии

Астрофизики из Алабамского университета в городе Хантсвилл (США) решили принцип, лежащий в основе устройства русской куклы (матрешки), использовать для проверки Стандартной космологической модели, в частности, изучения темной энергии.   Посвященный этому препринт опубликован на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает НАСА.
Ученые предложили использовать данные космических и наземных обсерваторий для разработки нового метода обнаружения темной энергии. Этот способ предполагает, что рентгеновское излучение скоплений галактик и расстояние до них имеет масштабируемые характеристики, зависящие от их массы.
Астрофизики изучили более 320 скоплений галактик, которые удалены от Земли на 0,76-8,70 миллиарда световых лет. По оценкам ученых, последнее число отвечает времени, когда торможение Вселенной пришло на смену ее расширению.
Русскую куклу задействовали для поисков темной энергии

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Метки:  задействовали, поисков, Русскую, темной, энергии

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