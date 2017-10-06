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Ученые оценили число разумных цивилизаций во Вселенной

06.10.2017 Части света   Нет комментариев

Ученые оценили число разумных цивилизаций во Вселенной

Астрофизики из США оценили вероятность возникновения высокоразвитой цивилизации на потенциально пригодной для жизни экзопланете, а также количество таких миров во Вселенной. Информация об исследовании опубликована в журнале Astrobiology, кратко о нем сообщается на сайте Рочестерского университета.
Главный вывод следующий: человеческая цивилизация уникальна в наблюдаемой части Вселенной только тогда, когда вероятность возникновения разумной жизни на пригодной для этого экзопланете равна десяти в минус 22 степени.
То есть если предположить, что человеческая цивилизация не уникальна в космосе, а вероятность зарождения разумной жизни на пригодной для этого экзопланете равна десяти в минус 12 степени, то в настоящее время во Вселенной может существовать примерно десять миллиардов разумных миров.
Ученые оценили число разумных цивилизаций во Вселенной
К таким выводам ученые пришли, модифицировав уравнение Фрэнсиса Дрейка с учетом открытых к настоящему времени экзопланет. Соотношение Дрейка представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.
Астрофизики в уравнении Дрейка семь множителей заменили на два. Первый из них описывает количество обитаемых планет в заданном объеме Вселенной, второй — вероятность возникновения разумной цивилизации на пригодной для этого экзопланете. Этот подход не предполагает использования информации о времени жизни цивилизации.
Если используемые учеными оценки справедливы, скорее всего, в Млечном Пути человечество представляет единственную разумную цивилизацию: старые миры уже погибли, а новые возникнут после того, как исчезнет человек (или знакомство с ними потребует слишком долгого существования человечества).

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