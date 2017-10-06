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Ученые оценили число разумных цивилизаций во Вселенной
06.10.2017 Части света
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Астрофизики из США оценили вероятность возникновения высокоразвитой цивилизации на потенциально пригодной для жизни экзопланете, а также количество таких миров во Вселенной. Информация об исследовании опубликована в журнале Astrobiology, кратко о нем сообщается на сайте Рочестерского университета.
Главный вывод следующий: человеческая цивилизация уникальна в наблюдаемой части Вселенной только тогда, когда вероятность возникновения разумной жизни на пригодной для этого экзопланете равна десяти в минус 22 степени.
То есть если предположить, что человеческая цивилизация не уникальна в космосе, а вероятность зарождения разумной жизни на пригодной для этого экзопланете равна десяти в минус 12 степени, то в настоящее время во Вселенной может существовать примерно десять миллиардов разумных миров.
К таким выводам ученые пришли, модифицировав уравнение Фрэнсиса Дрейка с учетом открытых к настоящему времени экзопланет. Соотношение Дрейка представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.
Астрофизики в уравнении Дрейка семь множителей заменили на два. Первый из них описывает количество обитаемых планет в заданном объеме Вселенной, второй — вероятность возникновения разумной цивилизации на пригодной для этого экзопланете. Этот подход не предполагает использования информации о времени жизни цивилизации.
Если используемые учеными оценки справедливы, скорее всего, в Млечном Пути человечество представляет единственную разумную цивилизацию: старые миры уже погибли, а новые возникнут после того, как исчезнет человек (или знакомство с ними потребует слишком долгого существования человечества). :
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