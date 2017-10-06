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Компания SpaceX намерена покорить Марс

06.10.2017 Части света   Нет комментариев

Компания SpaceX намерена покорить Марс

Илон Маск, долларовый миллиардер, основатель компании и её исполнительный директор, объявил в среду в своем аккаунте в Твиттере о планах отправить космический корабль Dragon для совершения посадки на Красной планете не позднее 2018 г. В случае её успешной реализации эта миссия станет важным шагом на пути к колонизации Красной планеты.

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Марсианский космический аппарат получит название Red Dragon («Красный дракон»), сказал Маск. Отправление внутри этой капсулы астронавтов в первый её полет не предполагается. Маск сказал, что он вообще не рекомендовал бы проводить долговременные пилотируемые полеты в капсуле Dragon из-за её крайне малого внутреннего объема, сравнимого с внутренним объемом легкового автомобиля.

«Мало приятного для продолжительных путешествий», — объяснил он в своем твите.

Частная авиакосмическая компания SpaceX уже использует капсулы Dragon для доставки грузов к Международной космической станции (МКС) и может начать отправлять к МКС астронавтов уже к концу следующего года.

Маск сказал, что усовершенствованная версия космического корабля Dragon сможет осуществлять посадку на поверхности любого из объектов Солнечной системы. Система посадки с использованием торможения двигателем была недавно опробована на заводе компании SpaceX в МакГрегор, штат Техас, США.

Red Dragon будет запущен на борту усовершенствованной версии ракеты Falcon, использующейся компанией SpaceX в настоящее время. Эта новая ракета-носитель может дебютировать на площадке Космического центра Кеннеди, штат Флорида, в конце этого года.

Дополнительные детали, касающиеся планов по освоению Красной планеты, Маск пообещал раскрыть в ближайшее время. После успешной посадки первой ступени ракеты Falcon на плавучую платформу в этом месяце интернет-предприниматель загорелся идеей обосновать город на Марсе.

«Думаю, это звучит довольно необычно. Но по крайней мере будет интересно», — прокомментировал он репортерам.

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Метки:  SpaceX, компания, намерена, покорить

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