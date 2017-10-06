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CNN показало вторжение инопланетян на Землю

06.10.2017 НЛО   Нет комментариев

CNN показало вторжение инопланетян на Землю

На канале CNN в Facebook в «прямом эфире» был показано видео демонстрирующее вторжение инопланетян. Естественно подобная новость сразу же привлекла внимание десятки тысяч людей.

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С какой целью это видео было размещено компания не комментирует. Стоит отметить, что среди посмотревших его нашлось немало тех, кто воспринял его, как реальную трансляцию начавшегося вторжения на Землю, хотя очевидно, что это обычная компьютерная графика не имеющая никакого отношения к реальности, но возникает вопрос — зачем было размещать это видео?

Возможно таким образом проверяется реакция людей на появление такого рода информации в очень посещаемых и достаточно авторитетных западных СМИ.

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Метки:  Вторжение, инопланетян, показало

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