Наводнение на Дальнем Востоке



В Приморье и Хабаровском крае ликвидируют последствия сильных ливней. В зоне бедствия — десятки населенных пунктов. В Приморском крае более 6 тысяч человек остаются без света, размыты дороги, нарушено железнодорожное сообщение. Между тем, уровень воды в реках продолжает повышаться.

Уссурийск продолжает борьбу за выживание в условиях мощного паводка. Сегодня здесь нет дождей, однако все жители, власти и спасательные службы ждут самого страшного — подъема уровня воды в местных реках и водохранилищах.

За сутки в городе открыли 6 пунктов временного пребывания, еще три готовы принять пострадавших. Пока всего их зарегистрировано 450, но цифры постоянно увеличиваются. Пока этого хватает, но в случае, если потребуется, власти совместно с МЧС откроют новые.

В пунктах временного пребывания пострадавшим предложено горячее питание, ночлег, охрана и медицинский уход. Для самых маленьких подтопленцев местные работники культуры даже устроили импровизированный детсад.

Мать троих детей Екатерина Никонова с трудом сдерживает слезы. Когда вода пришла в ее частный дом, времени на сборы было мало — даже сейчас документы, личные вещи, семейные ценности продолжают оставаться под слоем воды.

Силы и средства местного подразделения МЧС решено усилить группами из других регионов. Накануне в Уссурийск прибыли спасатели из Хабаровского края и Амурской области. Во вторник к восстановительным работам подключились военнослужащие железнодорожного батальона восточного военного округа.

«Мы находимся на одном из наиболее пострадавших участков — железнодорожной ветке рядом с поселком Тереховка. Здесь рухнули опоры моста, но само полотно как-то висит в воздухе — сейчас специалистам предстоит оценить масштабы ущерба и решить как не допустить дальнейшего разрушения дороги».

За минувшие сутки удалось разблокировать проезд по дороге Раздольное — Хасан. При этом по последним данным, более 6 тысяч человек остаются без света. Из-за размытых дорог специалисты просто не могут добраться к местам аварий, чтобы восстановить энергоснабжение.