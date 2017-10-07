-
Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска
07.10.2017 Интересное в мире
-
Подъем уровня воды в реке у затопленного Уссурийска в Приморье во вторник продолжится
«Восьмого августа продолжается подъем уровня воды реки Раздольная у Уссурийска при прохождении максимальных уровней дождевого паводка на территории Уссурийского ГО (городского округа). В районе Уссурийска уровень воды достигнет отметки опасного гидрологического явления со значительными затоплениями территорий Уссурийска, прилегающих к городу дорог», — говорится в сообщении.
Прошедшие ливни в понедельник подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС. Из-за паводка было размыто железнодорожное полотно на трех перегонах в Приморье. На вечер понедельника оставались отрезанными пять населенных пунктов.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии