Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска



Подъем уровня воды в реке у затопленного Уссурийска в Приморье во вторник продолжится



«Восьмого августа продолжается подъем уровня воды реки Раздольная у Уссурийска при прохождении максимальных уровней дождевого паводка на территории Уссурийского ГО (городского округа). В районе Уссурийска уровень воды достигнет отметки опасного гидрологического явления со значительными затоплениями территорий Уссурийска, прилегающих к городу дорог», — говорится в сообщении.

Прошедшие ливни в понедельник подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС. Из-за паводка было размыто железнодорожное полотно на трех перегонах в Приморье. На вечер понедельника оставались отрезанными пять населенных пунктов.