Реклама

Gallery

1382878279_derev-ya-mutanty-maganskogo-trakta_10 1400035322_novuyu-zemlyu-sogrevayut-tri-solnca_1 1403253183_postroennye-d-yavolom_3 1410170762_zagadka-kandelyabra-parakasa_3 1412143562_oruzhie-tret-eiy-mirovoiy-biologicheskoe-oruzhie-3-udar-po-budushemu 1397925362_thumb_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-2_5 1406552583_Kitaiyskiiy-lunohod-prislal-pervuyu-panoramu-s-mesta-posadki_3 1409182924_thumb_Kto-postroil-drevnie-tonneli-pod-vseiy-Evropoiy_17

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска

07.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Подъем уровня воды в реке у затопленного Уссурийска в Приморье во вторник продолжится


«Восьмого августа продолжается подъем уровня воды реки Раздольная у Уссурийска при прохождении максимальных уровней дождевого паводка на территории Уссурийского ГО (городского округа). В районе Уссурийска уровень воды достигнет отметки опасного гидрологического явления со значительными затоплениями территорий Уссурийска, прилегающих к городу дорог», — говорится в сообщении.

Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска

:

Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска

Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска

Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска

Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска

Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска

Продолжается подъем уровня воды в реке возле Уссурийска

Прошедшие ливни в понедельник подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС. Из-за паводка было размыто железнодорожное полотно на трех перегонах в Приморье. На вечер понедельника оставались отрезанными пять населенных пунктов.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  подъем, продолжается, уровня», Уссурийска

Похожие сообщения:

?>