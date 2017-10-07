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Пчелы обладают пониманием категории ноля

07.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Пчелы обладают пониманием категории ноля

Ученые  из Королевского мельбурнского технологического института выяснили, что пчелы обладают пониманием категории ноля. Они представили доклад об этом на конференции Behaviour 2017 в Португалии, заключив, что насекомые обращаются с нолем так же, как с другими числами.

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Для людей категория ноля не представляет трудности на первый взгляд. Однако способность воспринимать отсутствие чего-либо и формулировать это отсутствие цифрой — не самое простое достижение сознания. Зачастую дети выучивают другие цифры быстрее, чем ноль, иногда даже не могут определить, больше ноль единицы или меньше. В мире животных это явление также не распространено. Можно научить шимпанзе и несколько других видов обезьян формулировать отсутствие предмета в цифровом значении, однако то, что этой способностью наделены пчелы, стало для ученых сюрпризом.

Исследователи натренировали пчел так, чтобы те ассоциировали разные кормушки с разными количествами предметов, закрепив на них корм. Чем меньше было количество предметов, тем слаще была награда. Когда насекомые запомнили принцип, ученые предложили им на выбор пустую площадку и площадку с двумя или тремя предметами. Чаще всего пчелы выбирали кормушку, означавшую «0”, предполагая, что там угощение будет вкуснее.

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Метки:  Категории, обладают, пониманием

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