Пчелы обладают пониманием категории ноля

Для людей категория ноля не представляет трудности на первый взгляд. Однако способность воспринимать отсутствие чего-либо и формулировать это отсутствие цифрой — не самое простое достижение сознания. Зачастую дети выучивают другие цифры быстрее, чем ноль, иногда даже не могут определить, больше ноль единицы или меньше. В мире животных это явление также не распространено. Можно научить шимпанзе и несколько других видов обезьян формулировать отсутствие предмета в цифровом значении, однако то, что этой способностью наделены пчелы, стало для ученых сюрпризом.

Исследователи натренировали пчел так, чтобы те ассоциировали разные кормушки с разными количествами предметов, закрепив на них корм. Чем меньше было количество предметов, тем слаще была награда. Когда насекомые запомнили принцип, ученые предложили им на выбор пустую площадку и площадку с двумя или тремя предметами. Чаще всего пчелы выбирали кормушку, означавшую «0”, предполагая, что там угощение будет вкуснее.