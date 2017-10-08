Российские ученые обсудили с Далай-ламой новую теорию сознания

«Российская наука фокусируется на сознании уже 150 лет. И материалистическое понимание сознания в ней отличается от классического материализма западной науки. Основной вопрос — это взаимоотношение сознания и мозга. Думаю, нам сейчас нужны не эксперименты, а новая, смелая фундаментальная теория. Это наше послание буддийской науке: нам нужна такая теория, и мы не можем создать ее, исходя только из субъективного опыта. Эта новая теория может повлиять на методы, открыть новые техники, обратить внимание на медитацию», — сказал руководитель отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН и РАМН, нейробиолог Константин Анохин.

Его горячо поддержала заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, доктор филологических наук, нейролингвист Татьяна Черниговская, а также другие российские участники конференции, психологи, философы.

«Число эмпирических данных, которые мы имеем, растет каждую минуту. Мы вошли зашли в некоторый тупик, потому что не знаем, что с этим количеством делать. Мы можем эти данные по полочкам разложить и, разумеется, есть способы обработки, но дальше никуда не идем. Из того, что я буду рассматривать каждую вашу клетку, не выйдет никакого впечатления о том, что вы за личность. От того, что я буду в мозгах копаться и каждый нейрон оттуда вытаскивать, я не получу картины того, как это работает. Ну, еще 30 миллиардов нейронов исследовали — дальше что? На какой вопрос отвечаем?— Ни на какой. Нужен гений, который сказал бы: неправильно формулируете вопросы, задайте другой вопрос. Явно наступил момент, когда остро нужна новая теория», — пояснила Черниговская.

Причем ключевую роль, считает она, сейчас играет философия. «И в буддийской философии очень проработаны эти вопросы. Поэтому нейроученым нужно это изучать», — сказала профессор.

Цель — благо всего человечества

Двухдневная встреча духовного лидера тибетского буддизма с российскими исследователями в столице Индии, посвященная теме «Природа сознания», должна положить начало многолетней международной конференции «Фундаментальные знания: диалог между российскими и буддийскими учеными». Цель организаторов — наладить взаимодействие в изучении физики и космологии, эволюции и биологии, природы познания, аксиологии и этики для более глубокого познания реальности, «на благо всего человечества».

«На протяжении 30 лет я провожу серьезные исследования совместно с западными учеными в области космологии, физики, особенно квантовой, философии, психологии. Первая цель — расширить наши знания с помощью научных исследований, чтобы мы могли включить в область научных исследований эмоции, сознание, ум. В XX-XXI веках все больше ученых начинают чувствовать, что есть нечто, оказывающее воздействие на человеческий мозг, и природа этого явления остается загадочной. Проводимые сегодня исследования нейропластичности показывают, что медитация может оказывать положительное воздействие на мозг. Более того, уже многие западные ученые говорят, что постоянный стресс и гнев пагубно сказываются на здоровье, а спокойный ум — наоборот», — поделился Далай-лама.

Вторую цель взаимодействия с учеными он видит в том, чтобы повысить уровень знаний, осознанности, сострадания у населения планеты в целом — и тем самым остановить войны, сократить разрыв между богатыми и бедными и сделать мир счастливее.

Далай-лама: «Сознание не равно мозг»

«С буддийской точки зрения, есть несколько уровней сознания, от грубого до наитончайшего. И сознание не полностью связано с мозгом. Разные уровни сознания проявляются, например, когда во сне мы не обладаем чувствами, но сознаем, или когда человек падает в обморок. Даже когда человек умер, мы (буддисты — ред.) знаем, что сознание сохраняется», — сказал Далай-лама.

Согласно буддийским представлениям о перерождениях, сознание связано с жизнью, а наитончайший уровень сознания «переходит из жизни в жизнь» и «не имеет генетической основы», добавил Далай-лама.

Он привел примеры, описанные недавно и одним западным профессором, когда дети помнят свои предыдущие жизни вплоть до деталей, принадлежавших им предметов, которые затем обнаруживаются в указанных ими по памяти о прошлой жизни местах. «Откуда эта информация приходит в мозг? И где она находится, когда человек умирает? » — предложил исследовать Далай-лама.

На вопрос российских ученых, может ли обладать сознанием искусственный интеллект, он ответил, что «это крайне сложно». «Все в мире обусловленно причинно-следственными связями, и сознание, даже очень тонкого уровня, может быть только продолжением сознания же. А искусственный интеллект — всего лишь частицы», — считает буддийский духовный лидер.

Специалист в области аналитической философии сознания, профессор Давид Дубровский (Институт философии РАН) отметил, что мысль не имеет физических измерений, таких как масса, длина, и главный вопрос: как объяснить связь между мыслью и работой мозга? «Это называется: сложная проблема сознания. В западной науке доминировали редукционистские концепции, сводившие мыслительные процессы к физическим или к бихевиоризму. В России же преобладали концепции, сохранявшие специфику субъективной реальности, нефизического процесса», — резюмировал Дубровский.

Энергия большого взрыва

В ходе дискуссии затронули также теорию Большого взрыва. «По нашей теории, сознания не было, пока не было жизни на земле, и в начале у живых существ не было памяти — сознание появилось в результате эволюции. Истоки сознания — в эмоциях. Даже простейшие организмы обладают эмоциями, испытывают удовлетворение или страдание, в зависимости от достижения или недостижения чего-то», — сказал профессор-нейробиолог Анохин.

«Но для Большого взрыва необходимо большое количество энергии — откуда она появилась?» — поинтересовался Далай-лама. «Не из ума или сознания», — ответил профессор Анохин. «Откуда вы знаете? Энергия не материальна. Мы должны объяснить, почему огромное количество энергии имеет материальную основу, — тогда это материя предыдущего мира… Здесь есть противоречие», — парировал буддийский лидер.

По его словам, на очень тонком уровне частицы, сформировавшие камни, — те же, что сформировали сознание. «Почему же одна частица становится камнем, а другая — сознанием?»- озадачил ученых Далай-лама.

Кот Шредингера, наблюдатель и язык

Профессор-нейролингвист Татьяна Черниговская выступила с докладом «Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание». Суть известного эксперимента с «котом Шредингера» (одного из создателей квантовой механики) состоит в том, что помещенный в коробку кот — одновременно и мертвый и живой. Узнать, мертв он или жив, можно только когда мы открываем коробку — то есть, когда есть наблюдатель. «А Чеширский кот, как известно, появился перед Алисой из ниоткуда и улыбнулся ей», — сказала Черниговская.

Нильс Бор, напомнила она, утверждал, что наблюдатель — часть научной парадигмы, и данные эксперимента зависят от того, кто его проводит. Эйнштейн писал, что интуиция — священный дар, а рациональный ум — верный слуга. И еще ряд выдающихся ученых прошлых лет так или иначе говорили о том, что внешний мир строится изнутри. «Будут ли существовать музыка, математика, если не будет слушающего и думающего? Мой ответ: нет. Музыка Моцарта без человека будет просто колебанием воздуха», — добавила Черниговская.

Особого внимания нейроученых, по ее мнению, сегодня заслуживают музыка и язык, особенно поэтическое слово. Профессор процитировала высказывание Бродского о том, что поэзия — это антропологический лингвистический эволюционный маяк, ускоритель сознания. «Сегодня новая наука — биолингвистика — пытается найти универсальные черты эволюции биологических систем и языка», — отметила Черниговская.

Далай-лама увидел в изложенном много общего с содержанием буддийских текстов о «взаимозависимой природе всех явлений». «Верно, все вещи являются обозначением», — добавил он.

Активное участие в конференции принимают также известные буддийские геше (ученые) и молодые монахи, которые недавно прошли обучение естественным наукам в университете Эмори (США) и будут затем преподавать в тибетских монастырях. Оживленная дискуссия с российскими учеными проходит в очень теплой и доброжелательной атмосфере. И россияне предложили буддийским коллегам сформулировать идеи для дальнейших научных изысканий и сотрудничества в будущем.