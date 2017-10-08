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Полигональная кладка в Кронштадте
08.10.2017 Что от нас скрывали
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Полигональная кладка в Кронштадте исторически сложилась начиная с 1703 — год освоения Петром 1 острова Котлин, однако 2 факта говорят о соответствии кладки Кронштадта с кладками подобного типа в Пету и Боливии: полигональ и фаска. Если бы не было фасок, только полигональ, то я бы сто раз поверил, что строители Кронштадта не знали о Перу, Мачу-Пикчу и действовали автономно. Но фаска… Фаска сильно усложняет процесс обработки и строительства — она словно «визитная карточка» строителей, что резонно уживается с объемом обработанных пород бассейна Петровского дока и уверяет в неслучайности этих совпадений
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