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В сети выложили архив фото «Лунных миссий»

08.10.2017 Части света   Нет комментариев

В сети выложили архив фото "Лунных миссий"

Project Apollo Archive выложил на Flickr фотографии, сделанные
астронавтами «Аполлонов» на легендарные камеры  Hasselblad. Всего в опубликованном архиве
8400 снимков сделанных экипажами шести экспедиций что высаживались на
Луну. Все изображения сгруппированы по кассетам с проявленной
фотопленкой.

:

Кадры были сделаны на фотоаппарат Hasselblad в рамках программы НАСА
«Аполлон». Отмечается, что снимки опубликованы Киппом Тигом, который
собирал их на протяжении 15 лет. Конечно, в интернете можно найти целый ряд архивов
фотографий «Аполлонов», но особенность данной подборки в том, что она
содержит необработанные снимки, которые можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Метки:  выложили, лунных, миссий

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