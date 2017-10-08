В сети выложили архив фото «Лунных миссий»

Кадры были сделаны на фотоаппарат Hasselblad в рамках программы НАСА

«Аполлон». Отмечается, что снимки опубликованы Киппом Тигом, который

собирал их на протяжении 15 лет. Конечно, в интернете можно найти целый ряд архивов

фотографий «Аполлонов», но особенность данной подборки в том, что она

содержит необработанные снимки, которые можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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