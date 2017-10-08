Кладбище спутников: Самые грязные орбиты Земли



Самые грязные орбиты Земли – низкие орбиты: на высоте до 3 тысяч километров 80 процентов космического мусора. Это угроза не только для действующих спутников, но и для экипажа Международной космической станции. Учёные говорят о необходимости создания специальной орбиты, своего рода кладбища для спутников.

Орбита Земли все чаще вызывает тревогу у баллистиков. От столкновения старых неуправляемых спутников количество мусора в космосе растет в геометрической прогрессии.

В эти дни в баллистическом центре Роскосмоса объявили черный уровень опасности. Рядом с МКС пронесся фрагмент старого американского носителя «Пегас». Проще говоря, космический мусор.

«На высоте всего 8 метров, это достаточно опасно. Мы решили провести уклонение станции от этого объекта. Рассчитывается, в каком месте нужно включить двигатель, какая величина импульса, какими двигателями будет проводиться такое уклонение», — пояснил Евгений Мельников, руководитель группы обеспечения маневров транспортных кораблей и станций.

За долгие годы работы МКС ее орбиту меняли более 20 раз, пять раз космонавтов эвакуировали в корабли-спасатели. Столкновение даже с маленьким фрагментом грозит разгерметизацией целого модуля.

«Экипаж садится в свой корабль, задраивает люки и сидит, как в подводной лодке, ждет. Говорят: «Во столько-то слушайте, может быть удар». В режиме «Тишина» сидишь, как подводник, ждешь. Время прошло, удара нет – надо работать», — рассказывает Александр Самокутяев, летчик-космонавт, Герой России.

Главная задача Центра – обеспечить безопасную работу космонавтов и российских спутников. Ситуация с космической свалкой отображается в режиме реального времени. Оранжевые точки на фоне Земли и есть те крупные обломки, за которыми ведут наблюдения. Система просчитывает их орбиту, скорость, расстояние от станции или рабочих спутников, орбиту которых тоже приходится корректировать. Всю информацию о спутниках, как российских, так и зарубежных, собирают в единую базу данных.

«В нашей базе данных содержатся сведения, начиная с первого искусственного спутника Земли и по настоящий момент. Ставится пометка – объект на орбите, функционирует он или же он перестал функционировать и перешел в разряд космического мусора или прекратил свое существование», — говорит Татьяна Гречина, главный специалист ЦНИИмаш.

Прекратил существование – значит, сгорел в атмосфере. Однако таких пока единицы. Основной массе отработавшей техники нужно сто лет, чтобы сойти с орбиты. Часть спутников, запущенных десятилетия назад, порой взрываются из-за перегрева. А это еще сотни новых обломков. Сегодня их почти миллион вокруг Земли.

«Это одна из самых серьезных проблем, это то, с чем мы столкнулись в последние годы, и проблема мусора и его утилизации прогрессирует», — говорит Александр Самокутяев.

От метеоритов и мелкого мусора орбитальную станцию защищают специальные экраны, но для безопасности людей этого мало. В центре подготовки космонавтов ученые уже отрабатывают новую систему – она будет подсказывать космонавтам, в каком месте станции появилась пробоина.

«Практически мгновенно на экране лэптопа отображается проекция станции, на которой точкой показано место пробоя», — рассказал Сергей Авершьев, начальник лаборатории ЦНИИмаш.

Второй комплект этого оборудования уже на орбите. Крепил его и тестировал летчик-космонавт Александр Самокутяев.

Кроме системы предупреждения столкновений, ученые говорят о необходимости создания специальной орбиты. Своего рода, кладбища для спутников.

«У тех аппаратов, которые сейчас запускают в космос, предусмотрен режим: перед тем, как перестанут работать, на остатках топлива довести его на орбиту захоронения. Он там может просуществовать миллион лет», — пояснил Александр Багров, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН.

Вся современная техника может управляться дистанционно с Земли. Вопросы вызывают старые спутники и фрагменты ракет-носителей.

«Мы не можем организовать сейчас массовый увод с космического пространства крупноразмерных объектов. Проблемы разные – самое главное, как подойти. Космические объекты недействующие – они вращаются», — говорит Игорь Олейников, начальник баллистического центра.

Пока выход один – совершенствовать мониторинг околоземного пространства. Сегодня за обломками наблюдают с помощью наземных оптических систем, вскоре такие же появятся и в космосе. Уже разработан проект фотоспутника, чтобы отслеживать опасные космические тела и мусор.

«Со всех участков неба будет собирать телеинформацию. Каждый из фотоаппаратов смотрит в небо, перекрывает небосвод. Это солнечная батарея должна быть направлена к Солнцу. Она не только питает аппарат, она держит всю эту аппаратуру в тени», — сообщил Александр Багров.

Дорога, тем более орбитальная, должна быть ровной. Если не бороться с космическим мусором, то, по мнению ученых, через 40 лет выйти в космос будет невозможно. Баллистики уже сейчас ищут окно и запускают ракеты с поправкой на орбитальный мусор. В декабре этого года на МКС отправится очередной экипаж. В баллистическом центре уже приступили к расчетам рабочей орбиты корабля «Союз».