

3 октября исполняется 55 лет «Земле», как называют космонавты Центр управления полетами в подмосковном Королёве. Его история началась в Крыму, под Евпаторией. Именно оттуда вели управление первыми кораблями «Восток» и «Восход». Сегодня подмосковный ЦУП 24 часа на связи с орбитой. Отсюда координируют работу экипажа МКС, контролируют запуски и полет кораблей: пилотируемого «Союза» и грузового «Прогресса», управляют спутниками «Электро», «Канопус», «Ресурс».

К МКС отправился транспортный корабль «Прогресс М29-М» с научным оборудованием, едой и подарками для космонавтов. После его выведения на орбиту, грузовик под контроль, как всегда, взял Центр управления полетами в подмосковном Королеве.

«Начинается управление с открытия элементов конструкции, которые обеспечивают пребывание аппарата на орбите — это солнечные батареи, это антенны связи. Затем происходит группа тестов, а дальше идет полет по программе», — пояснил Максим Матюшин, начальник Центра управления полетами.

В начале октября Центру управления полетами исполняется 55 лет. Больше полувека ЦУП управляет космическими аппаратами, координирует действия экипажей на орбите. Это особенно важно при выходе в открытый космос.

«Настроение космонавтов передается ЦУПу, а настроение ЦУПа передается космонавтам, это действительно большая семья, потому что мы делаем одну и ту же работу», — говорит Фёдор Юрчихин, лётчик-космонавт, Герой России.

Главный зал Центра. Отсюда идёт контроль за российским сегментом МКС. Космонавты получают так называемую циклограмму — план работы на каждый день. Специалисты ЦУПа проживают сутки вместе с экипажем.

«Экипаж выполняет какую-либо работу, у него появляются вопросы, мы всегда готовы ответить, пояснить какие-то моменты или принять от него замечания. Мы знаем, когда у него обед, когда он отдыхает, когда он работает, и можем планировать под этот план», — рассказывает Юрий Красных, сменный руководитель полёта.

За долгую историю были и внештатные ситуации. Освоение космоса – дело высокого риска и максимальной сложности. При необходимости российский ЦУП может взять на себя управление и всей станции.

«Когда на Хьюстон шёл ураган по имени Рита. И ЦУП Хьюстона был эвакуирован и закрыт, потому что на момент прогноза он набирал силу 5 баллов по шкале ураганов, это наивысшая шкала», — вспоминает Федор Юрчихин.

Управление полностью было передано в ЦУП Москвы, и наш ЦУП полностью, три дня, управлял станцией.

За более чем полувековую историю команда ЦУПа управляла полетами всех экипажей. Провела легендарную стыковку «Союза» и «Аполлона», успешно, в автоматическом режиме испытала «Буран», работала со станцией «Мир» и, самое главное, перекинула надежный мост между Землей и космосом.