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США против участия Китая в программе поиска инопланетян

09.10.2017 Части света   Нет комментариев

США против участия Китая в программе поиска инопланетян

Джон Герц, бывший председатель попечительского совета расположенного в США института SETI, занимающегося поиском сигналов гипотетического внеземного разума, обеспокоился участием Китая в одноименном проекте, а также программе METI, предполагающей отправку сигналов возможным инопланетным цивилизациям.

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По мнению Герца, отправка сигналов инопланетным цивилизациям, в случае, если последние существуют, может быть опасной для человечества.

Участие Китая в этой деятельности вызвало особую обеспокоенность бывшего председателя попечительского совета института SETI, прежде всего из-за возможности обнаружения КНР сигналов инопланетных цивилизаций и перспектив дальнейшего обнародования перед международным сообществом полученной страной информации.

Особые опасения эксперта вызвало введение в эксплуатацию FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) — самого большого в мире радиотелескопа с заполненной апертурой. КНР уже заявила, что обсерватория примет участие в проекте Breakthrough Listen, предполагающем поиск инопланетных цивилизаций.

Герц предлагает регламентировать на законодательном уровне METI и его взаимодействие с SETI. Эксперт также предлагает ограничить мощность крупнейших радиопередатчиков планеты, к которым он отнес обсерваторию Аресибо (Пуэрто-Рико), Комплекс дальней космической связи Голдстоун (Калифорния) и 40-й Отдельный командно-измерительный комплекс (Крым).

Кроме Герца, свои опасения к METI ранее высказывали, в частности, бизнесмен Илон Маск и физик Стивен Хокинг.

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Метки:  инопланетян, поиска, программе, против, участия

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