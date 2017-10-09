Новые снимки Мимаса, Тефии и Эпиметея

На этих фото запечатлен Мимас. Знаменитый кратер Одиссей в кадр не попал.







Тефия. На фото хорошо виден проходящий по ее поверхности величественный каньон Итака.

И наконец, спутник Эпиметей, прославившийся тем, что каждые 4 года меняется орбитой с Янусом. Это одни из наиболее детальных фото его поверхности в истории.

