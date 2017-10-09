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Новые снимки Мимаса, Тефии и Эпиметея
09.10.2017 Части света
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На этой неделе «Кассини» передал на Землю серию наиболее детальных в истории изображений колец Сатурна. Но помимо них, аппарат также сделал ряд фотографий нескольких лун Сатурна. Они еще не подвергались обработке, но это не сильно мешает ими любоваться.
На этих фото запечатлен Мимас. Знаменитый кратер Одиссей в кадр не попал.
Тефия. На фото хорошо виден проходящий по ее поверхности величественный каньон Итака.
И наконец, спутник Эпиметей, прославившийся тем, что каждые 4 года меняется орбитой с Янусом. Это одни из наиболее детальных фото его поверхности в истории.
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