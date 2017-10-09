Астронавт сделал снимок «шахматной доски» на поверхности Земли

Белые квадраты представляют собой заснеженные участки, на которых деревья были вырублены. Эти участки чередуются с темными зелено-коричневыми «клетками» густого леса, где кроны деревьев заслоняют снег.

Появление шахматного узора связано с соглашением, заключенным в 1800-х годах, в соответствии с которым правительство США выделило Северо-тихоокеанской железной дороге (Northern Pacific Railroad) каждую вторую квадратную милю леса. Позже эти участки были проданы и во многих случаях использованы для лесозаготовок.

Принцип шахматной доски, «клетки» которой с тех пор сократились до четверти квадратной мили, в настоящее время позволяет поддерживать устойчивость лесных массивов благодаря выборочной вырубке. Район Уайттейл Бьютт исторически использовался Лесной службой США в качестве смотровой площадки для наблюдения за лесными пожарами.

Густая растительность выступает естественной системой фильтрации для близлежащих рек, сохраняя качество воды на лишенных леса склонах холмов, подверженных эрозии. На протяжении почти целого столетия река Прист использовалась для сплава бревен. В 1968 году ее основное русло было занесено в список «естественных живописных водоемов» с целью сохранения ее «выдающихся природных, культурных и рекреационных богатств для настоящего и будущих поколений».