«Ангел-Хранитель спас нас от бандитской пули»

Это случилось в конце 1990-х годов. Погода была ужасная — дождь и пронзительный ледяной ветер. Несмотря на это, мы с сыном отправились на прием к доктору. Нам нужно было получить справку о том, что сын здоров и после очередного ОРЗ может посещать детский сад.







Поскольку я была на больничном по уходу за ребенком, решила заодно пройти медкомиссию во взрослой поликлинике, чтобы получить права на вождение автомобиля. Быстро прошла всех врачей, кроме нарколога — к нему нужно было ехать в наркодиспансер. Я не хотела оставлять сына дома одного, поэтому он ждал меня сначала в поликлинике, а потом поехал со мной в диспансер.

Транспорт в нашем городе тогда работал очень хорошо — больше пяти минут ждать автобуса или троллейбуса не приходилось.

Идем с сыном на остановку. Стоим на пронизывающем ветру, под зонтом.

Ждем автобус. Они подходят один за другим, но того, который нужен нам, все нет и нет. Я начинаю тихо раздражаться: куда подевался наш автобус? Со скуки принимаюсь считать «ненужные» автобусы. После тридцатого «ненужного» до меня вдруг дошло, что мы ждем не на той остановке! Тот, который нужен нам, здесь не ходит! Что у меня с головой?

Мы прошли на параллельную улицу, и уже через несколько минут подошел наш автобус. По закону подлости, в наркодиспансер мы попали к началу обеденного перерыва.

Сын сначала стойко ждал окончания перерыва вместе со мной, потом потихоньку начал канючить, что устал и хочет домой. Еще бы не устал, с такой мамашей-растеряшей!

Через час окошечко регистратуры наконец-то открылось, и регистраторша выдала мне нужную справку.

Можно возвращаться домой! Это совсем рядом, нужно всего лишь пройти полквартала, перейти дорогу, пересечь пустырь и детскую площадку. Обратная дорога всегда короче и веселее. Дождь перестал, ветер уже не казался таким противным, даже солнышко выглянуло.

Тропинка через пустырь вывела нас к детской площадке. А там я чуть не наступила… в лужу крови!

Я, сама перепуганная, отвлекла внимание сына и скорее повела его дальше. Но впереди оказались еще две такие же кровавые лужи.

От соседей я узнала, что пока мы с сыном считали автобусы и ждали, когда откроется после обеда наркодиспансер, на детской площадке произошла криминальная разборка. Киллер застрелил бандитского авторитета и двоих его охранников. Милиция только что закончила осмотр места преступления. Тела совсем недавно увезли.

Не задержись мы с сыном, попали бы в самый эпицентр разборки. Кто отключил мое сознание, заставил не на той остановке считать автобусы? Кто бы он ни был, он спас нас с сыном. Спасибо ему, нашему ангелу-хранителю!

Ольга Новицкая, г. Тольятти



