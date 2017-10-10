Американские йети (бигфуты) обладают способностью исчезать прямо на глазах очевидцев

Основная теория, связанная со снежным человеком или йети или бигфутом, как его называют в Северной Америке, заключается в том, что это громадное существо, похожее на обезьяну, шатающееся по горам или лесам, является каким-то неизвестным науке двуногим приматом и вполне может оказаться предком человека.







Однако за последние годы появилось множество свидетельств, подтверждающих, что это может быть совсем не так. К ним относятся весьма необычные сообщения из Северной Америки о внезапном появлении и исчезновении этих странных существ прямо на глазах у очевидцев.

В США крупные волосатые существа нередко попадают на фото или видео, но кто это — медведь или действительно бигфут, сказать сложно

Один из таких случаев произошел в июле 2016 года с охотником из Альбукерке по имени Джин, который около 7 часов утра охотился на лося возле городка Гэллап, расположенного на границе Аризоны и Мексики. Это очень отдаленная и горная территория в резервации Навахо.

Шагая по крутому каменистому склону, Джин почувствовал, что за ним следом идет какое-то крупное животное, которое, возможно, даже преследует его.

«Я служил в военно-морском флоте, и знаю, когда кто-то следит за мной. Около полутора часов я шел постоянно оглядываясь, но никого не видел. Я вышел на вершину Столовой горы, с которой открывался вид на каньон, быстро спустился к краю и услышал громкие шаги. Прямо посреди каньона из ниоткуда выскочили семь диких лошадей. Я обошел это место со всех сторон, повернул голову и увидел его. Он стоял на вершине, а затем прыгнул, одна нога вниз, вторая вверх. Это был тот, кого называют «Бигфутом». Представьте, я посреди индейской резервации, на склоне горы, и подо мной шестиметровый каньон… Это взорвало мой ум. Он был в 50 метрах и смотрел прямо на меня. И тогда я побежал. Между нами было уже метров 100, когда он бросил в меня камень. Это была огромная скала, она убила бы меня, если бы я не споткнулся». :

Испуганный Джим поднял винтовку и выстрелил в преследующую его громадину. Он отчетливо видел, что попал прямо в нее, но после нескольких шагов массивный зверь просто исчез в воздухе, как будто его никогда не было.

Когда совершенно сбитый с толку охотник отдышался и решил вернуться назад, то обнаружил на земле огромное количество следов, но капель крови нигде не было видно.

«Я не знаю, откуда он появился и куда делся потом. Когда я выстрелил, он просто исчез. Я пошел по его следам… Это было недалеко от вершины Столовой горы, так что ему некуда было уйти. Но я больше никогда его не видел, и сам туда больше не возвращался».

Такой же необъяснимый случай произошел летом 2000 года в южной части штата Нью-Мексико. Джон Боханнон ехал по грунтовой дороге к западу от кемпинга «Три Риверс», недалеко от Аламогордо, когда увидел огромное двуногое существо, похожее на обезьяну.

Бигфут двигался в том же направлении, что и автомобиль, поэтому водитель снизил скорость, чтобы разглядеть его. Тело массивного 2,5-метрового зверя было покрыто короткими, красновато-коричневыми волосами, а лицо было похоже на «неандертальца».

Он быстро шагал в 30 метрах от машины, а затем, посмотрев прямо на Джона, внезапно растворился в воздухе, как будто его просто стерли. По словам очевидца, рядом не было ни деревьев, ни чего-либо еще, где он мог бы скрыться, казалось, что он прошел сквозь «невидимую стену».

Еще одну любопытную историю поведал Ларри Кельма, который августе 1980 года в окрестностях города Юджин, расположенного на западе штата Орегон, попал в «межпространственный портал». В тот день Ларри решил отправиться в поход по индийской тропе Моллала, которая соединяет отроги горы Садлбланкет и близлежащий Окридж.

Во время похода, несмотря на солнечную погоду, в какой-то момент все стало размытым, пасмурным и серым. И хотя на небе не было облаков, казалось, что на землю упала большая тень.

«Я будто смотрел в чьи-то солнцезащитные очки. Я сделал шаг, другой. С каждым шагом становилось все темнее, и серая расплывчатость превратилась в беспорядочную кучу форм, не имеющих никакого смысла».

Как только Ларри прошел через то, что показалось ему «барьером», все стало резким и отчетливым. Но на улице стояла ночь, и ветер полностью прекратился. Оглядевшись, Ларри заметил, что вместо елей, вокруг были густые, неузнаваемые джунгли, и воздух казался густым и угнетающе влажным.

Несмотря на то, что была ночь, и в небе не было луны, турист обнаружил, что может видеть. Ларри показалось, что какой-то таинственный источник света слабо освещал пейзаж. И в этот момент воздух содрогнулся от «непрерывного громкого звука», который немедленно наполнил его невыносимым чувством страха.

«Именно в этот момент над моим правым плечом раздался шепот: «Теперь не уйдешь». Я не могу сказать, слышал ли я это своими ушами или это прозвучало в моей голове. Я так испугался, что почувствовал, как на мгновение остановилось мое сердце. Этот шепот спас меня. Я открыл рот, задохнулся от густого воздуха и тут же отскочил назад по своим следам. Затем бросился назад и оглянулся через правое плечо. Темные волосатые руки со светлыми ногтями тянулись к моему горлу. Ногти на руках были чистыми и выглядели ухоженными. Большой палец на тонких и сильных руках располагался ниже, чем у человека. Одна рука сжалась как раз в том месте, где секунду назад была моя шея, и, как только я перешагнул через портал, исчезла вдали».

Ларри сделал еще несколько шагов назад и снова оказался в прохладном горном воздухе, в знакомой обстановке, а портал в виде овального окна медленно растворялся в воздухе перед ним. Возбужденный очевидец, не оглядываясь, побежал к своему грузовику. Позже, анализируя, что с ним случилось, он пришел к выводу, что это была какая-то межпространственная ловушка.

«По дороге домой я был в шоке при мысли о том, что произойдет, если я въеду машиной в такую ловушку. Независимо от того, что это было , что-то пыталось убить меня. В течение многих лет мне снились кошмары, и я до сих пор не понял, что произошло. Мои пальцы дрожат, а волосы встают на затылке, когда я пишу об этом».

В еще одном отчете женщина по фамилии Монтанес ехала по пустынной дороге к востоку от техасского города Эль-Пасо и заметила Бигфута, наклонившегося над мертвым койотом. Она притормозила, чтобы лучше рассмотреть странное зрелище, и вдруг увидела, как большое существо стало погружаться в землю, пока не исчезло.

Женщина была уверена, что в том месте находилась пещера, и животное просто скрылось в ее темноте. Когда это место было исследовано, то в земле не оказалось никакой пещеры или норы. Любопытно, но койот тоже исчез. Куда они делись? Вряд ли кто-нибудь ответит на этот вопрос.

Неудивительно, что бесследно исчезающих Бигфутов считают межпространственными путешественниками, пользующимися порталами или вихрями. Некоторые называют их призраками или духами, кто-то считает, что это инопланетяне, обладающие плащами-невидимками или экстрасенсорными способностями, ну а скептики, как всегда, убеждены, что все это просто сказки.



