Приморье приходит в себя после наводнения



В Приморье начались восстановительные работы после паводка, который вызвали проливные дожди. Вода постепенно отступает. Число подтопленных домов только за последние сутки сократилось более чем на полторы тысячи. Жители пострадавших районов, которые находились в пунктах временного размещения, возвращаются домой. Им еще только предстоит оценить масштабы разрушений после разгула стихии.

Это один из районов Уссурийска Семь ветров. Еще вчера вечером сюда пришла вода. К этому моменту затопила все подъезды к гаражам и вплотную подошла к жилым домам. Сейчас здесь работает несколько насосных станций и помп и спасатели уверены, что район устоит. Сейчас все внимательно следят за уровнем воды.

Молодая мама Александра, гуляет со своим пятимесячным малышом по самому краю подступившей воды и оценивает, стоит ли сегодня возвращаться домой. Еще вчера, услышав первые оповещения о возможном разливе, она поспешила собрать вещи и уехала к родственникам.

Ее подруга Оксана тоже собрала вещи и ночевала здесь. Но поспать так и не удалось. Слишком свежи в памяти события двухгодичной давности, когда район буквально плавал, а между домами курсировали надувные лодки.

Уровень воды медленно поднимался всю ночь. Сотрудники МВД несколько раз оповестили жителей микрорайона о возможном подтоплении.

С вечера здесь развернут целый пожарно-спасательный лагерь. Помпы работают постоянно. Воду сбрасывают прямо за дамбу, в реку Комаровка, которая тоже разлилась, но пока ее уровень еще далек от критического.

В других районах города, тем не менее, в среду наблюдается небольшой спад воды. Городские коммунальщики приступили к откачке стоков и очистке городской канализации — говорят, это поможет ускорить процесс осушения территорий.

Власти пришли к выводу, что в связи с участившимися паводками, уже в ближайшем будущем, им придется полностью перестраивать практически всю систему ливневой канализации города. В октябре на утверждение должны поступить первые схемы и проекты.

Пока же горожанам остается надеяться на милость природы, а также на помощь МЧС, силовиков и добровольцев.