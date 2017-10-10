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Наводнение в китайской провинции Ляонин

10.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


188000 человек были эвакуированы в результате наводнений, вызванных ливнями в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, три человека погибли.

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Удар стихии затронул в общей сложности 570 тыс. жителей провинции — имеется информация о повреждении 1000 домов и 66,4 тыс. га посевов. В ряде населенных пунктов стихией повреждены автодороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии.

Наводнение в китайской провинции Ляонин

В операции по устранению последствий стихии принимают участие спасатели и военнослужащие, усилен мониторинг за состоянием инженерных коммуникаций вдоль рек. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за высокой вероятности схода селей и провалов грунта.

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Метки:  китайской, Ляонин, Наводнение, провинции

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