Наводнение в китайской провинции Ляонин



188000 человек были эвакуированы в результате наводнений, вызванных ливнями в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, три человека погибли.

Удар стихии затронул в общей сложности 570 тыс. жителей провинции — имеется информация о повреждении 1000 домов и 66,4 тыс. га посевов. В ряде населенных пунктов стихией повреждены автодороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии.

В операции по устранению последствий стихии принимают участие спасатели и военнослужащие, усилен мониторинг за состоянием инженерных коммуникаций вдоль рек. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за высокой вероятности схода селей и провалов грунта.