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«Гормон молодости» способен ускорить работу мозга
11.10.2017 Что от нас скрывали
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Белковый гормон Клото, который, как считается, влияет на продолжительность жизни, обладает еще одним удивительным свойством — он значительно повышает работоспособность мозга и может использоваться в лечебных целях. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщается на сайте вуза.
Клото, открытый в 1997 году, также называют гормоном молодости. С возрастом его количество уменьшается, а повышенная экспрессия одноименного гена приводит к тому, что по крайней мере подопытные мыши живут на 20-30 процентов дольше. Связь между уровнем Клото в организме и умственными способностями также была замечена: очевидно, что более молодые люди и животные соображают лучше, чем старые. Однако было не ясно, поможет ли искусственное увеличение количества этого белка улучшить работу мозга.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Cell Reports, представило четкие доказательства улучшения когнитивных способностей, в том числе в области пространственного обучения и памяти.
Сперва ученые поставили опыты на молодых мышах. Положительные изменения в работе их мозга стали заметны в течение нескольких часов и сохранялись еще долгое время после того, как белок перестал быть активным в организме. Затем настала очередь пожилых животных в возрасте 18 месяцев (эквивалентно 65 годам у человека). Инъекции Клото было достаточно, чтобы значительно улучшить их способность ориентироваться в пространстве и решать новые задачи.
Наконец, были протестированы и генно-модифицированные мыши, организм которых продуцировал человеческий белок альфа-синуклеин, который обычно встречается при болезни Паркинсона (нарушает координацию движений) и способствует болезни Альцгеймера. Ввод Клото таким мышам улучшил их моторную функцию, а также повысил их обучаемость и стремление к изучению новой территории. Это свидетельствует о том, что лечение с применением этого белка может сделать мозг пациента более устойчивым к болезни.
Но пока остается неясным, как Клото вызывал эти эффекты, поскольку ученые не получили подтверждения того, что белок может преодолеть гематоэнцефалический барьер и проникнуть в мозг из кровотока.
— Это в очередной раз заставляет нас задуматься о связи между телом и мозгом, — отметила один из авторов исследования, доктор медицинских наук Дена Дубал. — Полученный эффект похож на физические упражнения, которые также улучшают работу мозга, но как именно это происходит, мы до сих пор не знаем. :
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