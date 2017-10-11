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«Гормон молодости» способен ускорить работу мозга

11.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

"Гормон молодости" способен ускорить работу мозга

Белковый гормон Клото, который, как считается, влияет на продолжительность жизни, обладает еще одним удивительным свойством — он значительно повышает работоспособность мозга и может использоваться в лечебных целях. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщается на сайте вуза. 
Клото, открытый в 1997 году, также называют гормоном молодости. С возрастом его количество уменьшается, а повышенная экспрессия одноименного гена приводит к тому, что по крайней мере подопытные мыши живут на 20-30 процентов дольше. Связь между уровнем Клото в организме и умственными способностями также была замечена: очевидно, что более молодые люди и животные соображают лучше, чем старые. Однако было не ясно, поможет ли искусственное увеличение количества этого белка улучшить работу мозга.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Cell Reports, представило четкие доказательства улучшения когнитивных способностей, в том числе в области пространственного обучения и памяти.
Сперва ученые поставили опыты на молодых мышах. Положительные изменения в работе их мозга стали заметны в течение нескольких часов и сохранялись еще долгое время после того, как белок перестал быть активным в организме. Затем настала очередь пожилых животных в возрасте 18 месяцев (эквивалентно 65 годам у человека). Инъекции Клото было достаточно, чтобы значительно улучшить их способность ориентироваться в пространстве и решать новые задачи.
Наконец, были протестированы и генно-модифицированные мыши, организм которых продуцировал человеческий белок альфа-синуклеин, который обычно встречается при болезни Паркинсона (нарушает координацию движений) и способствует болезни Альцгеймера. Ввод Клото таким мышам улучшил их моторную функцию, а также повысил их обучаемость и стремление к изучению новой территории. Это свидетельствует о том, что лечение с применением этого белка может сделать мозг пациента более устойчивым к болезни.
Но пока остается неясным, как Клото вызывал эти эффекты, поскольку ученые не получили подтверждения того, что белок может преодолеть гематоэнцефалический барьер и проникнуть в мозг из кровотока.
— Это в очередной раз заставляет нас задуматься о связи между телом и мозгом, — отметила один из авторов исследования, доктор медицинских наук Дена Дубал. — Полученный эффект похож на физические упражнения, которые также улучшают работу мозга, но как именно это происходит, мы до сих пор не знаем. 

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Метки:  Гормон, молодости, работу, способен, ускорить

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