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Даже в чистой кислоте есть жизнь
11.10.2017 Что от нас скрывали
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Ученые ищут признаки жизни на других планетах и спутниках, вроде Титана, Энцелада, где условия для нее очень непривычны и суровы. Но даже на Земле есть места, где вроде бы ничего не должно жить, но живет. На нашей планете есть крайне негостеприимные места. Одним из самых опасных мест такого плана является Данакильская котловина в Эфиопии, засушливая пустыня с вулканами и кислотными озерами, где по идее не может выжить ничего.
Группа исследователей изучала Данакильскую впадину с 2013 года, надеясь понять, как жизнь может адаптироваться к настолько суровым внешним условиям. Но сначала им надо было ее найти, в чем они были сильно не уверены.
И в результате они нашли ДНК бактерии-экстремофила в ядовитом озере кислоты, в озере, где уровень pH равен нулю, то есть ничего более кислотного на Земле найти нельзя. И это действительно новый рекорд.
Это открытие — хорошая новость для ученых, которые надеются найти жизнь на других планетах. Жизнь упорна, а условия в Данакиле хуже, чем даже на Марсе или спутнике Европа. Возможно, это лишь вопрос времени, прежде чем мы найдем жизнь и там. :
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