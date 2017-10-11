В египетской пирамиде Хуфу обнаружены скрытые помещения



С помощью специальных приборов ученые обнаружили внутри 4500-летней Великой Пирамиды в Гизе две таинственные камеры. Объект известен как Пирамида Хуфу. Сооружение считается одним из семи чудес древнего мира. Исследователи подтвердили, что после сканирования вековых гробниц с помощью революционного радиографического оборудования они нашли загадочные коробчатые элементы.

Проект Scan Pyramids ещё с мая 2016-ого года пытается обнаружить в пирамидах что-то невероятное и таинственное. Так, при термическом сканировании, в Великой пирамиде выявили большую аномалию. Находка вызвала дебаты – эксперты не могли понять природу продолжительной сети туннелей, спрятанной внутри. Теперь тайна раскрыта: Министерство древностей объявило, что«в пирамиде, построенной для короля Хуфу» найдены 2 аномалии.

Теперь нужно провести дополнительные тесты, чтобы определить функции, характер и размер находки. К примеру, Пирамида Хеопса состоит из трех известных камер. Ученые говорят: «Сейчас мы можем подтвердить существование «пустоты», что скрывается за северной стороной». Другая «полость» обнаружена на северо-восточном склоне пирамиды, но связь между этими двумя полостями ещё предстоит проследить.

По словам экспертов, для сканирования пирамид используются лучи, которые «похожи на рентгеновские лучи; они проникают в тело и позволяют визуализировать кости» и «могут пройти через сотни метров камня, прежде чем быть поглощенным». При этом лучи не разрушают сам исследуемый объект.

Благодаря новым технологиям были получены потрясающие 3D-изображения, которые дают возможность заглянуть в древний храм. Раньше ученые проекта уже рассказывали детали того, что они нашли в пирамиде, расположенной в Королевском некрополе Dahshur. Они обнаружили два входа, один на северной и один на западной стороне. Они ведут в два коридора, которые приводят к паре погребальных камер, друг над другом.

Специалист Мехди Тайоби, президент Института инноваций, рассказал в интервью Discovery: «Это действительно научный прорыв. Мы подтвердили, что принцип «muography» можно спокойно применять к египетским пирамидам. Это открывает путь к новым исследованиям».