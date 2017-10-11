Тайны «Петровского дока»

Потрясающие стены Кронштадта выполненные в полигональной кладке не являются туристической достопримечательностью, разрушаются, зарастают травой, уничтожаются вандалами, а «Петровский док» закрыт для посещений и туристам показывают лишь его внешние ворота, а внутри все находится в запустении, постепенно разрушается и зарастает травой и деревьями. Немыслимо, непонятно, но это факт. Почему существует такое отношение к артефактам прошлого и что мы оставим потомкам?

И более того, даже то, что пока еще сохранилось планируют по сути уничтожить. В 2016 году были объявлены планы по реконструкции «Петровского дока» и превращению его в «подводный музей». Этот артефакт прошлого уже не будет таким, как был всегда и многие его тайны будут уничтожены… Затопленная площадь дока составит 12,5 тысячи кв. м.

Что бы понять масштабы этого сооружения, я могу вам сказать простую вещь, в этом «Петровском доке» сегодня возможно выполнять капитальный ремонт современных тяжелых кораблей класса «Петр Великий».

Док Петра Великого в Кронштадте превратят в подводный музей

В Кронштадте начинает работать уникальный проект: планируется превращение так называемого «сухого дока» Петра Великого в подводный музей. Сейчас док заброшен и разрушается с каждым днем.

250-летний Петровский док полон загадок и тайн: два с половиной километра каналов и гидротехнических сооружений, гранитные пандусы, лестницы, мосты и механизмы, о назначении которых можно только догадываться. Это самое грандиозное сооружение Кронштадта, которое целиком можно увидеть разве что с вертолета. Туристам обычно показывают только главные ворота и бассейн, выложенный гранитом еще в XVIII веке.

«Если мы посмотрим просто сверху, увидим, что значительная часть береговой линии бассейна осталась в удовлетворительном состоянии. Но самое важное, что мы найдем, когда начнем обследование бассейна, внутри. Сейчас на этот вопрос я ответить не могу просто за неимением информации», − объясняет исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин.

Назначение этого бассейна − через специальный канал принимать воду из главного дока, когда туда заходили на ремонт корабли. Два с половиной века, вплоть до 2006 года, док, а это гигантская крестообразная яма глубиной в 10 метров, исправно функционировал без какого бы то ни было капитального ремонта. Сейчас в облицованных гранитом каналах − буйная растительность и полное запустение.

«Металл должен работать, чтобы жить», − говорят специалисты. В последний раз гермозатворы Петровских доков открывали 10 лет назад. За это время механизмы, проработавшие до этого без малого 100 лет, пришли в полную негодность, и погубила их ржавчина и вандалы.

Петровский док нужно срочно спасать. С этим согласны и историки, и реставраторы, и городская администрация. Полгода назад появилось предложение, которое поначалу показалось фантастикой, в старинных сооружениях сделать подводный музей: отреставрировать гранитные стены, реанимировать механизмы, заполнить док чистой водой и сымитировать там морское дно.

«Это будут артефакты, поднятые со дна и не прошедшие консервацию, будет только очистка от ила, от посторонних каких-то наростов, а затем их опять погрузят в ту же среду, в которой они находились на дне морском. Вот такая идея, и есть уже предварительный проект», − рассказывает директор Музея истории Кронштадта Евгений Гришко.

Есть у проекта и важная научная составляющая: сейчас специалистам известно о двух сотнях кораблей всех времен и эпох, чьи останки лежат на балтийском дне. Но как они поведут себя при подводной очистке и консервации, не знает никто, ведь подобных проектов в мире еще не было.

«Необходимо изучить, как себя ведут эти предметы, будут ли они менять свое состояние оттого что лежат много-много лет на дне и пребывают в достаточно хорошем состоянии за счет воды, которая находится в Финском заливе», − говорит директор музея.

Если все получится, то док накроют стеклянным куполом, по дну и вдоль стен проложат прозрачные галереи − посетители смогут постоять буквально в десяти метрах от уникальных экспонатов. В одном из каналов хотят сделать настоящую верфь петровских времен − там будут заново осваивать старинные технологии и строить копии исторических парусников. Но это мечты, а реальность, по словам специалистов, не столь радужна.

«Масштабность разрушений в основном является проблемой. Например, мы видим: гранитная кладка сохранилась в неплохом состоянии, а там, где бутовый камень − работы очень много предстоит, потому что присутствуют и вывалы, и выветривание кладки, и очень много нехороших мест, которые придется полностью восстанавливать», − рассказывает заместитель генерального директора НИИ «Ленпроектреставрация» Наталья Волынская.

Начать обещают с ликвидации растительности, которая активнее всего разрушает старинную кладку. Вырубить зелень должны к концу этого года. Фантастический проект уже получил одобрение в профильных городских ведомствах. Если все получится, то уникальный музей в Кронштадте откроется в 2022 году. Правда, остро стоит вопрос с финансированием: сейчас городской бюджет выделил чуть меньше десяти миллионов рублей. А надо − не меньше десяти миллиардов.

Давайте почитаем, что же сообщает нам официальная наука по поводу этого «Петровского дока»:

Начало 18 в. ознаменовалось Северной войной со Швецией, победить которую

без сильного флота было невозможно. Флот рос, в Кронштадт и

Санкт-Петербург приходило всё больше иностранных кораблей. Необходимость

ремонтировать корабли побудила Петра 1 озаботиться вопросом о

строительстве сухого дока в Кронштадте.

Что такое сухой док? Сухой док — разновидность стационарного дока, где

корабль (судно) устанавливается ниже уровня прилегающей акватории. Дно

имеет опоры: кильблоки и проч., для установки судна при доковании.

Стенки приспособлены для доступа рабочих к корпусу судна, прежде всего в

подводной части. Могут иметь ступенчатую форму или снабжаются лесами.

Для ввода судна в док уровень воды в нем сравнивается с акваторией,

батопорт открывается, судно с помощью лебедок вводится, устанавливается в

назначенную позицию и выравнивается, строго над приготовленными

опорами. Смещение от нее может вызвать опасные деформации при посадке

судна на опоры. После выравнивания батопорт закрывается и вода из камеры

откачивается помпами. Для вывода док заполняется естественным путем из

акватории, и судно подвсплывает. Когда уровень воды в доке сравнивается с

уровнем акватории, батопорт открывается, позволяя выход.

Достаточно простой принцип работы дока

осложняется масштабами работ и общей сложностью реализации подобных

проектов. В начале 18 века в Европе существовали доки, которые осушались

за несколько недель, что значительно увеличивало сроки ремонта. Для

решения проблемы необходимо было сделать следующее: построить сухой док

как таковой и предусмотреть систему быстрой откачки воды.

Сам проект был разработан Петром

Великим, он же является автором идеи системы водоотведения. Принцип был

заложен простой, как и всё гениальное. Вода очень быстро может уходить

по наклонной плоскости в резервуар, находящийся ниже её уровня и можно

сразу приступать к ремонту. Пока суда ремонтируются вода из этого

резервуара (докового бассейна) откачивалась. После вывода кораблей из

дока весь цикл операций можно было повторить. Именно это и было

реализовано в Кронштадте, однако на строительство понадобилось

употребить колоссальные средства и время.

Работы были начаты 8 мая 1719 года по указу царя: «начать канал вблиз

соборной церкви Св. Апостола Андрея Первозванного от берега морского до

доков, и доки, также и стороны у канала отделать». Строилось всё

вручную, количество работных людей менялось (до нескольких тысяч). В

основном это были солдаты, каторжные, небольшое количество вольнонаёмных

людей. Орудиями труда служили самые примитивные приспособления – кирки,

лопаты, ломы, телеги. Да и этого не хватало.

К 1722 г. канал был, в основном, прорыт и велись работы по укреплению

его стен. Однако после смерти Петра 1 работы пришли в упадок и

активизировались только при Елизавете Петровне. Несколько раньше, в 1732

г. была сформирована комиссия во главе с генерал-майором И. фон

Люберасом для осмотра канала. И. фон Люберас предложил расширить и

углубить доковый бассейн, чтобы слив воды из доков происходил быстрее. С

1742 г. работы были начаты с новой силой, канал был открыт 30 июля 1752

г. в присутствии императрицы Елизаветы Петровны.

Сейчас комплекс сооружений Петровского дока находятся в центральной

части г. Кронштадта. Это причалы на Усть-рогатке, Петровский канал,

крестовина Петровского дока, овраг около Якорной площади, Доковый

бассейн.

Виталий Пирогов, директор музея «Кронштадтская крепость»:

— Вопрос идет не о музеефикации, а об уничтожении памятника 18 века! Его надо сохранять, а не закрывать современными надстройками!

Александр Еськов, краевед, член союза музейных работников Санкт-Петербурга:

— Во всем мире доки стоят открытые. Только нам надо установить подлинные, поднятые со дна или списанные корабли желательно различных эпох: парусник, первый броненосец, тральщик времен Великой Отечественной войны.

Верхняя секция лестницы изготовлена из цельного куска гранита! Абсолютно непонятно зачем было создавать себе такие сложности в изготовлении первой секции – ведь остальные секции лестницы изготовлены из составных гранитных блоков.

Причём точно такая же конструкция присуща всем лестницам в доковой камере. Выдолбить лестницу в гранитном монолите – чрезвычайно трудоёмкий процесс, в данном случае, лишённый какой-либо необходимости. Также не забываем об отсутствии электричества и режущего гранит инструмента. Всё это говорит о том, что нашим предкам, были известны технологии обработки гранита, которые до нашего времени не сохранились.

Видя все это возникает простой вопрос зачем Пётр I, решил построить док таких исполинских размеров: 384 метров длиной, 34 метра шириной, 10 метров глубиной в который сейчас можно спокойно загонять современные боевые корабли, а тогда что было загонять в него, зачем такие мегалитические размеры.

В то время, как самый большой корабль того времени – 64-пушечный фрегат «Ингерманланд» имел следующие габариты: длина 46,3 метра, ширина 12,3 метра, осадка 5,6 метров.

И еще один вопрос, почему о столь грандиозной стройке длившийся не один десяток лет практически нет никаких упоминаний и архивных свидетельств? Я попробовал найти старинные гравюры, рисунки, чертежи, хотя бы что-то старинное показывающее процесс строительства, открытия, эксплуатации этого дока — ничего нет.

«Петровский док» использовался по прямому назначению многие годы.

Всего этого скоро не будет вообще. Все это «музефицируют» или проще говоря «реконструируют», зальют водой, накроют куполом и ничего аутентичного от этой потрясающей и таинственной постройки просто не останется…