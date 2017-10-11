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Тайны «Петровского дока»

11.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Тайны "Петровского дока"

Великое множество тайн хранит история России, но к сожалению наиболее интересные из сохранившихся загадочных сооружений не доступны для посещения и туристов туда не водят. Казалось бы, если есть загадочные сооружения подобные тем, что существуют в мире, например в Перу, куда со всего мира стекаются толпы туристов, почему бы не сделать эти места туристическими достопримечательностями, но почему-то не делают. Не сохраняют аутентичные постройки, не хранят каждый камень, оригинальность сооружения, а планируют уничтожить.

Тайны "Петровского дока"

Потрясающие стены Кронштадта выполненные в полигональной кладке не являются туристической достопримечательностью, разрушаются, зарастают травой, уничтожаются вандалами, а «Петровский док» закрыт для посещений и туристам показывают лишь его внешние ворота, а внутри все находится в запустении, постепенно разрушается и зарастает травой и деревьями. Немыслимо, непонятно, но это факт. Почему существует такое отношение к артефактам прошлого и что мы оставим потомкам?

И более того, даже то, что пока еще сохранилось планируют по сути уничтожить. В 2016 году были объявлены планы по реконструкции «Петровского дока» и превращению его в «подводный музей». Этот артефакт прошлого уже не будет таким, как был всегда и многие его тайны будут уничтожены… Затопленная площадь дока составит 12,5 тысячи кв. м.

Тайны "Петровского дока"

Что бы понять масштабы этого сооружения, я могу вам сказать простую вещь, в этом «Петровском доке» сегодня возможно выполнять капитальный ремонт современных тяжелых кораблей класса «Петр Великий».

Док Петра Великого в Кронштадте превратят в подводный музей

Тайны "Петровского дока"

В Кронштадте начинает работать уникальный проект: планируется превращение так называемого «сухого дока» Петра Великого в подводный музей. Сейчас док заброшен и разрушается с каждым днем.

250-летний Петровский док полон загадок и тайн: два с половиной километра каналов и гидротехнических сооружений, гранитные пандусы, лестницы, мосты и механизмы, о назначении которых можно только догадываться. Это самое грандиозное сооружение Кронштадта, которое целиком можно увидеть разве что с вертолета. Туристам обычно показывают только главные ворота и бассейн, выложенный гранитом еще в XVIII веке.

«Если мы посмотрим просто сверху, увидим, что значительная часть береговой линии бассейна осталась в удовлетворительном состоянии. Но самое важное, что мы найдем, когда начнем обследование бассейна, внутри. Сейчас на этот вопрос я ответить не могу просто за неимением информации», − объясняет исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин.

Назначение этого бассейна − через специальный канал принимать воду из главного дока, когда туда заходили на ремонт корабли. Два с половиной века, вплоть до 2006 года, док, а это гигантская крестообразная яма глубиной в 10 метров, исправно функционировал без какого бы то ни было капитального ремонта. Сейчас в облицованных гранитом каналах − буйная растительность и полное запустение.

«Металл должен работать, чтобы жить», − говорят специалисты. В последний раз гермозатворы Петровских доков открывали 10 лет назад. За это время механизмы, проработавшие до этого без малого 100 лет, пришли в полную негодность, и погубила их ржавчина и вандалы.

Тайны "Петровского дока"

Петровский док нужно срочно спасать. С этим согласны и историки, и реставраторы, и городская администрация. Полгода назад появилось предложение, которое поначалу показалось фантастикой,  в старинных сооружениях сделать подводный музей: отреставрировать гранитные стены, реанимировать механизмы, заполнить док чистой водой и сымитировать там морское дно.

«Это будут артефакты, поднятые со дна и не прошедшие консервацию, будет только очистка от ила, от посторонних каких-то наростов, а затем их опять погрузят в ту же среду, в которой они находились на дне морском. Вот такая идея, и есть уже предварительный проект», − рассказывает директор Музея истории Кронштадта Евгений Гришко.

Есть у проекта и важная научная составляющая: сейчас специалистам известно о двух сотнях кораблей всех времен и эпох, чьи останки лежат на балтийском дне. Но как они поведут себя при подводной очистке и консервации, не знает никто, ведь подобных проектов в мире еще не было.

«Необходимо изучить, как себя ведут эти предметы, будут ли они менять свое состояние оттого что лежат много-много лет на дне и пребывают в достаточно хорошем состоянии за счет воды, которая находится в Финском заливе», − говорит директор музея.

Тайны "Петровского дока"

Если все получится, то док накроют стеклянным куполом, по дну и вдоль стен проложат прозрачные галереи − посетители смогут постоять буквально в десяти метрах от уникальных экспонатов. В одном из каналов хотят сделать настоящую верфь петровских времен − там будут заново осваивать старинные технологии и строить копии исторических парусников. Но это мечты, а реальность, по словам специалистов, не столь радужна.

«Масштабность разрушений в основном является проблемой. Например, мы видим: гранитная кладка сохранилась  в неплохом состоянии, а там, где бутовый камень − работы очень много предстоит, потому что присутствуют и вывалы, и выветривание кладки, и очень много нехороших мест, которые придется полностью восстанавливать», − рассказывает заместитель генерального директора НИИ «Ленпроектреставрация» Наталья Волынская.

Начать обещают с ликвидации растительности, которая активнее всего разрушает старинную кладку. Вырубить зелень должны к концу этого года. Фантастический проект уже получил одобрение в профильных городских ведомствах. Если все получится, то уникальный музей в Кронштадте откроется в 2022 году. Правда, остро стоит вопрос с финансированием: сейчас городской бюджет выделил чуть меньше десяти миллионов рублей. А надо − не меньше десяти миллиардов.

Тайны "Петровского дока"

Давайте почитаем, что же сообщает нам официальная наука по поводу этого «Петровского дока»:

Начало 18 в. ознаменовалось Северной войной со Швецией, победить которую
без сильного флота было невозможно. Флот рос, в Кронштадт и
Санкт-Петербург приходило всё больше иностранных кораблей. Необходимость
ремонтировать корабли побудила Петра 1 озаботиться вопросом о
строительстве сухого дока в Кронштадте.

Тайны "Петровского дока"

:

Что такое сухой док? Сухой док — разновидность стационарного дока, где
корабль (судно) устанавливается ниже уровня прилегающей акватории. Дно
имеет опоры: кильблоки и проч., для установки судна при доковании.
Стенки приспособлены для доступа рабочих к корпусу судна, прежде всего в
подводной части. Могут иметь ступенчатую форму или снабжаются лесами.
 Для ввода судна в док уровень воды в нем сравнивается с акваторией,
батопорт открывается, судно с помощью лебедок вводится, устанавливается в
назначенную позицию и выравнивается, строго над приготовленными
опорами. Смещение от нее может вызвать опасные деформации при посадке
судна на опоры. После выравнивания батопорт закрывается и вода из камеры
откачивается помпами. Для вывода док заполняется естественным путем из
акватории, и судно подвсплывает. Когда уровень воды в доке сравнивается с
уровнем акватории, батопорт открывается, позволяя выход.

Достаточно простой принцип работы дока
осложняется масштабами работ и общей сложностью реализации подобных
проектов. В начале 18 века в Европе существовали доки, которые осушались
за несколько недель, что значительно увеличивало сроки ремонта.  Для
решения проблемы необходимо было сделать следующее: построить сухой док
как таковой и предусмотреть систему быстрой откачки воды.

Сам проект был разработан Петром
Великим, он же является автором идеи системы водоотведения. Принцип был
заложен простой, как и всё гениальное. Вода очень быстро может уходить
по наклонной плоскости в резервуар, находящийся ниже её уровня и можно
сразу приступать к ремонту.  Пока суда ремонтируются вода из этого
резервуара (докового бассейна) откачивалась. После вывода кораблей из
дока весь цикл операций можно было повторить. Именно это и было
реализовано в Кронштадте, однако на строительство понадобилось
употребить колоссальные средства и время.

Работы были начаты 8 мая 1719 года по указу царя: «начать канал вблиз
соборной церкви Св. Апостола Андрея Первозванного от берега морского до
доков, и доки, также и стороны у канала отделать». Строилось всё
вручную, количество работных людей менялось (до нескольких тысяч). В
основном это были солдаты, каторжные, небольшое количество вольнонаёмных
людей. Орудиями труда служили самые примитивные приспособления – кирки,
лопаты, ломы, телеги. Да и этого не хватало.

К 1722 г. канал был, в основном, прорыт и велись работы по укреплению
его стен. Однако после смерти Петра 1 работы пришли в упадок и
активизировались только при Елизавете Петровне. Несколько раньше, в 1732
г. была сформирована комиссия во главе с генерал-майором И. фон
Люберасом для осмотра канала. И. фон Люберас предложил расширить и
углубить доковый бассейн, чтобы слив воды из доков происходил быстрее. С
1742 г. работы были начаты с новой силой, канал был открыт 30 июля 1752
г. в присутствии императрицы Елизаветы Петровны.

Сейчас комплекс сооружений Петровского дока находятся в центральной
части г. Кронштадта. Это причалы на Усть-рогатке, Петровский канал,
крестовина  Петровского дока, овраг около Якорной площади, Доковый
бассейн.

Тайны "Петровского дока"

Виталий Пирогов,  директор музея «Кронштадтская крепость»:

Вопрос идет не о музеефикации, а об уничтожении памятника 18 века! Его надо сохранять, а не закрывать современными надстройками!

Тайны "Петровского дока"

Александр Еськов, краевед, член союза музейных работников Санкт-Петербурга:

— Во всем мире доки стоят открытые. Только нам надо установить подлинные, поднятые со дна или списанные корабли желательно различных эпох: парусник, первый броненосец, тральщик времен Великой Отечественной войны.

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Верхняя секция лестницы изготовлена из цельного куска гранита! Абсолютно непонятно зачем было создавать себе такие сложности в изготовлении первой секции – ведь остальные секции лестницы изготовлены из составных гранитных блоков.

Тайны "Петровского дока"

Причём точно такая же конструкция присуща всем лестницам в доковой камере. Выдолбить лестницу в гранитном монолите – чрезвычайно трудоёмкий процесс, в данном случае, лишённый какой-либо необходимости. Также не забываем об отсутствии электричества и режущего гранит инструмента. Всё это говорит о том, что нашим предкам, были известны технологии обработки гранита, которые до нашего времени не сохранились.

Тайны "Петровского дока"

Видя все это возникает простой вопрос зачем Пётр I, решил построить док таких исполинских размеров: 384 метров длиной, 34 метра шириной, 10 метров глубиной в который сейчас можно спокойно загонять современные боевые корабли, а тогда что было загонять в него, зачем такие мегалитические размеры.

Тайны "Петровского дока"

В то время, как самый большой корабль того времени – 64-пушечный фрегат «Ингерманланд» имел следующие габариты: длина 46,3 метра, ширина 12,3 метра, осадка 5,6 метров.

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

И еще один вопрос, почему о столь грандиозной стройке длившийся не один десяток лет практически нет никаких упоминаний и архивных свидетельств? Я попробовал найти старинные гравюры, рисунки, чертежи, хотя бы что-то старинное показывающее процесс строительства, открытия, эксплуатации этого дока — ничего нет.

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

«Петровский док» использовался по прямому назначению многие годы.

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Тайны "Петровского дока"

Всего этого скоро не будет вообще. Все это «музефицируют» или проще говоря «реконструируют», зальют водой, накроют куполом и ничего аутентичного от этой потрясающей и таинственной постройки просто не останется…

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