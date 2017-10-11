Загадки человечества. Выпуск 29



Американцы заявили о тестировании первого варп-двигателя в истории. Когда человечество полетит в космос на корабле, способном проходить сквозь пространство и время. Какие возможности даёт новая разработка на самом деле;

— Проклятый лес. Почему подножие горы Фуджи называют аномальной зоной. Что происходит с теми, кто решается отправиться туда на прогулку;

— Самые опасные в мире маньяки — это женщины. Учёные доказали, что серийные убийцы женского пола обладают исключительной жестокостью. Кто эти дамы, оставившие кровавый след в истории. Какие причины толкают слабый пол на насилие;

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— Учёные нашли объяснение неизвестным черепам, найденным в могиле Пушкина. Кому принадлежат эти останки. Как они попали в могилу поэта и почему советские исследователи не стали изучать находку;

— Гробницы гигантов в Сардинии и мегалитические храмы на Мальте. Что связывает эти постройки. Какая цивилизация 4 тысячи лет назад жила на этих землях. Кем были люди, создававшие таинственные памятники;

— Сенсационное открытие археологов. В Южной Корее учёные обнаружили останки женщины с вытянутым черепом. Чем она отличается от других подобных находок. Какие секреты скрываются в ДНК древней кореянки.

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