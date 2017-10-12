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Откровение Инсайдера (Полный фильм). Даже если это фейк, то довольно интересно.

12.10.2017 Важные   Нет комментариев

 

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Откровение Инсайдера (Полный фильм). Рассказ ведется от имени пришельца рептилойда или другой главенствующей расы. Разговор ведется через форум, рассказчик говорит со слов автора.  Пришелец занимает нейтральную позицию, просто рассказывает, как система вся устроенна, кто правит миром, наша роль в этом мире и что мы не в силах, что то изменить. Наиболее важные темы раскрыты в этой категории Важные

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