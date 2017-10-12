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Ледяной барьер пробивали взрывами. Ответы на многие вопросы

12.10.2017 Важные   Нет комментариев

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Ледяной барьер пробивали взрывами-речь пойдет о плоской земле, но не только: Ответы на многие вопросы. Этот фильм по моему мнению раскрывает тему вкратце, что и в других фильмах, о рептилойдах, плоской земле, мировой элите, о продолжительности жизни на земле, религии и обмане. Посмотрев его вы будете иметь сразу общее представление об ситуации на нашей тарелке земле. Удачного просмотра, ваш nlonews.ru

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