Ледяной барьер пробивали взрывами. Ответы на многие вопросы

Ледяной барьер пробивали взрывами-речь пойдет о плоской земле, но не только: Ответы на многие вопросы. Этот фильм по моему мнению раскрывает тему вкратце, что и в других фильмах, о рептилойдах, плоской земле, мировой элите, о продолжительности жизни на земле, религии и обмане. Посмотрев его вы будете иметь сразу общее представление об ситуации на нашей тарелке земле. Удачного просмотра, ваш nlonews.ru

Поделиться в соц. сетях