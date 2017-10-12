Дед делится знаниями которыми раньше владели, фильм вообще про бересту) , но смысл фильма не в этом, он говорит о древних знаниях, которые были утеряны и на примере бересты показывает, что даже обычное дерево несет кучу знаков и символов, в которых заложено послание, о размере солнца и другом. Перевод ведется в ноты, алфавит и цифры, на самом деле все просто, если понять и разобраться. Наиболее важные темы раскрыты в этой категории Важные

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